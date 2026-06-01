Un grupo de adolescentes incendió un tobogán en la plaza Mujeres Entrerrianas

Dos adolescentes fueron demorados este lunes por la madrugada luego de provocar un incendio en un tobogán ubicado en la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. El episodio ocurrió cerca de las 4 en la zona de juegos del espacio público y generó la intervención de personal policial y Bomberos Zapadores.

Según informó la Comisaría Décima de la capital entrerriana, una comisión policial fue enviada al lugar tras recibir un aviso sobre varios jóvenes que habrían iniciado fuego en el sector infantil de la plaza.

Al arribar, los efectivos encontraron un incendio activo sobre un tobogán de plástico instalado dentro del predio recreativo.

Bomberos sofocaron el incendio

Personal de Bomberos Zapadores trabajó en el lugar para extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros juegos de la plaza.

De acuerdo al parte policial, el incendio provocó daños parciales sobre la estructura afectada.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, desde el sistema de videovigilancia lograron identificar a tres menores de edad que escapaban corriendo de la zona por calle Coronel Uzin.

Incendio del tobogán.

Con esos datos, efectivos de la División 911 realizaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Dos menores fueron demorados

Minutos después, en la zona de Guido Marizza y Provincias Unidas, el personal policial demoró a dos adolescentes de 14 y 16 años que coincidían con las características aportadas por las cámaras de seguridad.

Según informaron las autoridades, ambos se encontraban junto a un tercer menor de 15 años que ya se había retirado hacia su domicilio.

Tras las actuaciones correspondientes, la Fiscalía interviniente dispuso el traslado de los adolescentes demorados hacia la División Minoridad.