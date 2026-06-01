Junio, el mes del mundial: cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026

A solo diez días del inicio del Mundial 2026, la cuenta regresiva ya se vive con intensidad en distintos países. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá comenzará el próximo 11 de junio y marcará un antes y un después en la historia del fútbol por la ampliación del torneo a 48 selecciones.

El certamen tendrá 104 partidos y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Uno de los aspectos más destacados será el nuevo formato de competencia. Por primera vez participarán 48 equipos nacionales, lo que ampliará la presencia de selecciones de todos los continentes y generará una fase de grupos más extensa que en las ediciones anteriores.

La Selección Argentina ya piensa en la defensa del título

La Selección Argentina llegará al torneo como campeona vigente tras la consagración en Qatar 2022. La ilusión de los hinchas vuelve a estar puesta en el equipo nacional, que buscará defender la corona en una competencia que tendrá una dimensión sin precedentes. Aunque el Seleccionado argentino cuenta con siete futbolistas que no se encuentran al 100% físico.

Un Mundial histórico en Norteamérica

El partido inaugural se jugará el 11 de junio y abrirá oficialmente una competencia que tendrá sedes distribuidas en los tres países organizadores. Además, la FIFA confirmó que será el primer Mundial con tres ceremonias de apertura, una en cada nación anfitriona.

La organización también enfrenta desafíos vinculados a la logística, el clima y la movilidad de millones de espectadores. En los últimos días incluso surgieron advertencias de especialistas sobre las altas temperaturas que podrían registrarse en algunas ciudades sede durante el desarrollo del campeonato.

Cómo será el partido inaugural del Mundial 2026 y a qué hora se verá en Argentina

El encuentro inaugural será protagonizado por México y Sudáfrica, el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El duelo corresponde al Grupo A y marcará el inicio de una Copa del Mundo histórica, ya que será la primera edición con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Para los argentinos, el partido comenzará a las 16 horas y podrá verse luego de la ceremonia inaugural, prevista para las 14.30 de nuestro país. El espectáculo de apertura se realizará 90 minutos antes del inicio del encuentro.

El regreso del estadio Azteca al centro de la escena

El estadio Azteca volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo y se convertirá en el primer escenario de la historia en albergar tres partidos inaugurales de mundiales. Allí se disputaron las aperturas de México 1970 y México 1986, torneos que tuvieron como figuras a Pelé y Diego Maradona.

La sede mexicana tendrá capacidad para más de 80.000 espectadores y será uno de los estadios emblemáticos del torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Además del partido inaugural, el Azteca recibirá otros encuentros de la fase de grupos y partidos de eliminación directa.

Cuándo debuta la Selección Argentina

Mientras tanto, la Selección Argentina, campeona vigente del mundo, hará su estreno el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegará con la misión de defender el título conquistado en Qatar 2022.

La Copa del Mundo se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se disputará la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Con la cuenta regresiva en marcha, la expectativa crece en todo el planeta para el inicio de un Mundial que promete ser el más grande de la historia.