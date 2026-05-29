Los 26 “guerreros” que irán al Mundial 2026 “con toda la fuerza de los argentinos”

Los 26 guerreros para defender la Copa del Mundo

La cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este jueves la nómina definitiva de convocados para el Mundial 2026 mediante un video especial que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

De esta manera, Lionel Scaloni terminó de definir el plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y afrontar una nueva Copa del Mundo, que en esta oportunidad se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina comenzará en los próximos días su preparación en el predio de Ezeiza antes de viajar a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa durante la competencia.

Antes del inicio del Mundial, el conjunto nacional disputará dos amistosos en territorio estadounidense: el 6 de junio frente a Honduras en Texas y el 9 ante Islandia en Alabama.

#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial. ¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

El debut oficial en la Copa del Mundo será el 16 de junio, cuando la Albiceleste enfrente a Argelia en el arranque del Grupo J.