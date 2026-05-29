Leandro Paredes fue contundente tras la caída de Boca: “No estuvimos a la altura”

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores dejó un clima de fuerte decepción en La Bombonera y uno de los que tomó la palabra después del partido fue Leandro Paredes, quien realizó una dura autocrítica por el presente del equipo.

El mediocampista y capitán xeneize fue contundente después de la derrota 1-0 frente a Universidad Católica de Chile y reconoció que el plantel no estuvo a la altura de las expectativas.

“Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele porque teníamos ilusión, muchas ganas de pelear esta competición”, expresó Leandro Paredes tras el encuentro.

La fuerte autocrítica de Leandro Paredes

Boca quedó eliminado en la última fecha del Grupo D y deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana después de terminar tercero en su zona.

Tras el golpe deportivo, Leandro Paredes no buscó excusas y admitió el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo.

“Queda mejorar, hacer autocrítica, no estuvimos a la altura. Hay que pensar en lo que viene”, señaló el volante en zona mixta.

La eliminación se sumó además a la caída sufrida semanas atrás en el Torneo Apertura, dejando al conjunto xeneize sin títulos ni competencias decisivas durante el primer semestre del año.

Leandro Paredes.

Jugó lesionado y no quiso salir

Más allá del resultado, uno de los temas que también llamó la atención fue la situación física de Leandro Paredes, quien disputó todo el partido pese a arrastrar molestias musculares.

El propio futbolista reconoció que venía jugando con una sobrecarga en el isquiotibial y explicó por qué decidió igualmente estar presente.

“Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no era un partido para no jugarlo”, afirmó.

El entrenador Claudio Úbeda también destacó la actitud del mediocampista y aseguró que el jugador nunca quiso abandonar el campo de juego pese a las molestias.

Qué dijo sobre Úbeda y el presente de Boca

Durante sus declaraciones, Leandro Paredes también fue consultado sobre el futuro de Claudio Úbeda, cuyo ciclo quedó envuelto en incertidumbre tras la eliminación.

“No sabemos nada de la continuidad de Úbeda, son decisiones que debe tomar el club”, respondió el capitán.

Además, reconoció que existe diálogo constante con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y remarcó la necesidad de mejorar el rendimiento colectivo.

“Somos todos conscientes de que hay que mejorar y crecer. Así no podemos cumplir lo que queremos”, concluyó.