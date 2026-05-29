La novia de Cvitanich acusó a “Chechu” Bonelli de amenazarlos: “Dijo que tiene videos nuestros”

La conflictiva separación entre “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich volvió a quedar en el centro de la escena después de que Ivana Figueiras, actual pareja del ex futbolista, denunciara públicamente haber recibido mensajes intimidatorios.

La modelo aseguró que la periodista deportiva le envió chats con tono amenazante y deslizó que incluso mencionó la existencia de videos privados vinculados a la relación con Cvitanich.

Las declaraciones surgieron en una entrevista televisiva y rápidamente generaron repercusión en redes sociales y programas de espectáculos.

Qué dijo la novia de Cvitanich

En medio de la polémica, Ivana Figueiras contó que decidió hablar después de haber soportado distintas situaciones incómodas desde la ruptura entre “Chechu” Bonelli y Cvitanich.

“Me he callado un montón, no está bueno las agresiones que sufrí en el ámbito privado”, afirmó.

Además, sostuvo que existen mensajes en los que la ex pareja del ex delantero hacía referencia a ella y buscaba amedrentarla.

“Hay un montón de mensajes donde ella habla de mí, donde insinúa que sabe cosas de mí”, expresó.

Ivana Figueiras.

“Dijo que tenía videos nuestros”

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Ivana relató el contenido de algunos chats que, según aseguró, recibió de parte de “Chechu” Bonelli. “Dijo que tenía un video nuestro con Darío peleándonos en un recital de Calamaro y que gracias a ella no salía a la luz”, contó.

La actual novia de Cvitanich también negó haber sido la tercera en discordia durante la relación anterior del ex futbolista y cuestionó algunas declaraciones públicas realizadas por Bonelli tras la separación.

El conflicto sigue creciendo

A más de un año de la ruptura entre “Chechu” Bonelli y Cvitanich, la tensión entre las partes continúa generando nuevos capítulos mediáticos.

En sus declaraciones, Ivana Figueiras también habló del impacto que la exposición pública tuvo en su entorno familiar. “Me tuve que comer un montón de agresiones. Tengo una hija que terminó el colegio y tuvo que leer barbaridades sobre mí”, manifestó.