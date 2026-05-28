Ignacio Sartori sueña con la gran final en competencia de canto: “Siempre voy por más, con mucha ilusión y fe"

El artista entrerriano Ignacio Sartori atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical. En una nueva presentación en el programa televisivo Es mi sueño, el joven oriundo de Larroque logró conquistar nuevamente al jurado y avanzar a la tercera etapa del certamen, cada vez más cerca de la gran final en el Teatro Ópera.

En diálogo con Elonce, Sartori expresó la emoción que vive en esta experiencia televisiva y artística. “La verdad que es un momento muy emocionante poder llevar mi música, que es mi vida, a estos lugares y de esta forma, acompañado por gente que quiero un montón y que me fortalece. Es algo muy santo para mí, muy lindo, y haberlo hecho de esta forma me reconforta”, señaló.

En esta oportunidad, el entrerriano interpretó “Barro tal vez”, una de las obras más emblemáticas de Luis Alberto Spinetta. Según contó, la elección de la canción estuvo profundamente ligada a su historia personal y a su manera de entender la música como forma de expresión.

Una interpretación que emocionó al jurado

“Es una canción que a mí me identifica un montón porque en mi vida la música ha sido mi lenguaje para transmitir y para hablar de lo que siento”, explicó Sartori. La interpretación recibió la aprobación unánime del jurado, que destacó tanto su sensibilidad artística como su crecimiento técnico dentro del programa.

El cantante también reveló uno de los momentos más significativos que le regaló el certamen: cantar junto a Abel Pintos, uno de sus máximos referentes musicales. “Canté con Abel. Es un sueño que tenía desde muy chico. Iba a ver sus shows y esta vez se dio”, recordó emocionado.

De cara a la próxima instancia, Sartori explicó que el desafío será aún mayor. “Ahora se viene la tercera etapa, que es muy desafiante porque ya quedan ocho directamente para la final, que sería el Ópera. Siempre trabajando con mi equipo y soñando, permitiendo ir siempre por más, con mucha ilusión y mucha fe”, sostuvo.

Actualmente instalado en Buenos Aires por las exigencias del programa, el joven artista aseguró que mantiene intacto el vínculo con su tierra natal. “Siempre disfrutando volver a Larroque, pero siempre creciendo y trabajando”, comentó.

El valor de las raíces y el acompañamiento familiar

Durante la entrevista, el cantante hizo especial hincapié en el apoyo recibido por parte de su familia, sus amigos y toda la comunidad entrerriana. “Quiero agradecer a mi pueblo, a mi familia, a ustedes, a Entre Ríos. Siempre me han abrazado y me han permitido soñar”, expresó.

Además, reflexionó sobre la importancia de mantener viva la identidad y las raíces culturales a pesar del crecimiento profesional. “Siempre trato de ser muy consciente de dónde vengo. Mi tierra es la que me acuna y la que me permite y me abre puertas desde siempre. Creo que siempre hay que hacer homenaje a eso”, afirmó.

El joven cantante también valoró el acompañamiento de sus padres en su formación artística. “Hoy agradezco enormemente que mis padres y mi familia me hayan apoyado en esto y hayan visto en el arte una posibilidad de educación. Para mí el arte es mi forma de expresarme”, remarcó.

Sobre las devoluciones recibidas en el programa, Sartori explicó que el jurado destacó su respeto por las canciones elegidas. “Me gusta mucho ser respetuoso con las canciones, sobre todo porque son canciones muy importantes que han acompañado a muchas personas en distintos momentos de sus vidas”, dijo.

Un cierre a pura emoción

Antes de finalizar la entrevista, Ignacio Sartori regaló un fragmento de “Barro tal vez”, generando un momento de emoción en el estudio. Con su interpretación en vivo volvió a demostrar la sensibilidad artística que lo convirtió en uno de los participantes más destacados del certamen.

“Gracias por permitirme compartir mi música y esto que es mi vida”, expresó el entrerriano al despedirse, dejando en claro que el sueño de crecer en la música continúa más vigente que nunca.

El Entrerriano Ignacio Sartori volvió a destacarse en el programa "Es mi sueño"

Mientras avanza hacia las instancias decisivas de Es mi sueño, el joven cantante de Entre Ríos sigue consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la región, llevando su identidad y su pasión artística a escenarios cada vez más importantes.