“Quiero vivir por la música y enfocado en mis raíces”, afirmó el entrerriano que brilló en un programa

La participación de Ignacio Sartori en el programa “Es mi sueño” dejó una huella profunda en la audiencia televisiva. El joven músico, oriundo de Larroque, en Entre Ríos, logró conmover con su interpretación de “María va”, canción compuesta en 1982 y popularizada por Mercedes Sosa. Su presentación fue destacada tanto por el jurado como por el público, consolidándolo como una de las revelaciones del certamen.

En diálogo con Eloce, el artista relató cómo llegó a elegir la obra que lo catapultó en el escenario. “Es de Antonio Tarragó Ros. La elegimos porque es una canción que hace ya un tiempo me viene acompañando y nos ha dado muchas felicidades con todo lo que eso significa para para el litoral”, expresó.

La elección no fue casual. Según explicó, se trata de una pieza profundamente arraigada en la identidad regional: “Tener la oportunidad de interpretarla siendo que que fue interpretada por un montón de personas como Mercedes Sosa, de artistas increíbles, es un gusto poder”.

Una construcción artística con identidad propia

Sartori también se refirió al desafío de versionar una obra tan emblemática. “Vengo trabajando con mis profesores de canto desde hace bastante tiempo, y también hubo coaches que me ayudaron a prepararme para poder estar en el programa, y creo que fue una construcción cuidadosa de la canción”, explicó.

El joven destacó además el valor de las devoluciones recibidas. “El jurado fue increíble, recibir la devolución de esas personas es realmente valioso. Yo creo que, más allá de eso, fueron comentarios muy certeros y genuinos, que me ayudan mucho a seguir construyendo”, indicó.

Con apenas 18 años, el entrerriano combina su formación artística con estudios en marketing digital. “Estoy estudiando virtual. Acá con mi equipo estamos trabajando en esta construcción artística, permitiéndonos soñar”, comentó.

El sueño de vivir de la música

Consultado sobre sus aspiraciones, Sartori fue claro: “Quiero vivir por la música, quiero que sea mi vida”. Sus influencias musicales incluyen referentes del folklore y artistas contemporáneos.

“En realidad escucho de todo, pero más que nada folklore, me gusta escuchar mucho. Mercedes Sosa, por supuesto que sí, Abel Pintos, yo desde chiquito lo imitaba”, señaló, dejando en evidencia el peso de sus raíces en su desarrollo artístico.

Ignacio Sartori cantó en vivo y emocionó al jurado

El camino recién comienza, pero el impacto ya es tangible. En cada presentación dentro del programa televisivo, Sartori no solo busca avanzar en la competencia, sino también representar al litoral argentino con una impronta propia. “Mi expectativa es poder seguir llevando un poco el folklore y siempre intentar seguir enfocado en en mis raíces”, concluyó.