El entrerriano Ignacio Sartori emocionó al jurado con su interpretación de una canción de Mercedes Sosa

REDACCIÓN ELONCE
Ignacio Sartori, joven cantante entrerriano, conmovió al jurado en un programa de televisión con una interpretación cargada de emoción que generó elogios y lágrimas tras su presentación.
El entrerriano Ignacio Sartori se convirtió en uno de los protagonistas de la noche televisiva tras su emotiva interpretación de “María va”, popularizada por Mercedes Sosa, en un programa que contó con un jurado integrado por figuras reconocidas de la música.
El joven de 18 años, oriundo de Larroque, logró captar la atención del público y de los evaluadores con una presentación cargada de sensibilidad, que fue aprobada por la mayoría del jurado, integrado por Joaquín Levinton, Jimena Barón, Carlos Baute y Abel Pintos.
Tras finalizar su actuación, Ignacio Sartori no pudo contener la emoción y rompió en llanto, en un momento que reflejó la intensidad de lo vivido sobre el escenario.
Elogios del jurado y un momento emotivo
Las primeras devoluciones fueron contundentes y destacaron la calidad interpretativa del joven entrerriano. “Que bonito”, “Que bien que estuvo” y “Te felicito” fueron algunas de las frases que marcaron el tono positivo de la evaluación.
Uno de los comentarios más destacados fue el de Joaquín Levinton, quien expresó: “Te voy a dar un abrazo. La rompes. Se notó tu emoción, como no te sobrepasaste, la cantaste suavecito y cuando se puso intensa tampoco te fuiste por demás. Te conectaste con vos mismo y fue muy linda la canción”.
El músico valoró especialmente el equilibrio emocional en la interpretación, subrayando la capacidad de Ignacio Sartori para transmitir sin caer en excesos.
La conexión personal detrás de la canción
Por su parte, Jimena Barón también resaltó la profundidad de la presentación y señaló: “Acá pasó algo muy ancestral, es un alma muy particular”.
En ese momento, el joven interrumpió para compartir el significado personal de su interpretación, al mencionar que estaba acompañado simbólicamente por su “queridísima Nona”, fallecida recientemente.
Además, recordó a Ricardo “Gordo” Elena, a quien atribuyó haberlo introducido en el mundo del chamamé, género que marcó su formación artística.
La devolución de Abel Pintos
Entre las devoluciones, la de Abel Pintos fue la única que incluyó observaciones técnicas, aunque también reconoció el talento del joven.
“Trabajaste muy bien la canción. Trabajá un poco lo de los fraseos porque sos muy tierno como pibe y cantando. Eso es lo que nos trasmitiste”, indicó el artista.
Su análisis puso el foco en aspectos a mejorar, pero reafirmó la capacidad interpretativa de Ignacio Sartori y su potencial dentro del ámbito musical.