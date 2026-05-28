El entrerriano Ignacio Sartori cumplió un sueño pendiente y cantó con Abel Pintos

Ignacio Sartori se presentó nuevamente en el programa de Guido Kaczka y mientras avanzó a una nueva etapa, cumplió un sueño que tenía pendiente: cantar con Abel Pintos.
Ignacio Sartori, el joven larroquense de 18 años, avanzó a la tercera etapa del programa “Es mi sueño” que conduce Guido Kaczka y cumplió un sueño que tenía pendiente desde hace varios años: cantar con Abel Pintos, uno de los jurados del ciclo.
Al presentarse este miércoles, Sartori interpretó “Barro tal vez” de Luis Alberto Spinetta y consiguió la aprobación de todo el jurado para avanzar a la siguiente fase del programa.
Vale recordar que el joven de Larroque, ya se había presentado el pasado mes de marzo, cuando cantó el tema María va de Mercedes Sosa y, al finalizar su presentación, se emocionó tanto que no podía hablar. Por esa razón, Joaquín Levinton tomó una decisión en vivo para ayudarlo a recomponerse y que pueda recibir la devolución del jurado.
El sueño de "vivir de la música"
Tras esa presentación, Sartori habló con Elonce y habló sobre sus aspiraciones: “Quiero vivir por la música, quiero que sea mi vida”. Sus influencias musicales incluyen referentes del folklore y artistas contemporáneos.
“En realidad escucho de todo, pero más que nada folklore, me gusta escuchar Mercedes Sosa, Abel Pintos, yo desde chiquito lo imitaba”, señaló, dejando en evidencia el peso de sus raíces en su desarrollo artístico.