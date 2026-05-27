Impulsan declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Emanuel Noir, líder de Ke Personajes

REDACCIÓN ELONCE
El Senado entrerriano comenzó a tratar un proyecto para distinguir a Emanuel Noir como Ciudadano Ilustre de Entre Ríos. El cantante de Ke Personajes construyó una historia de superación personal y éxito internacional desde Concepción del Uruguay.
El reconocimiento a Emanuel Noir Ciudadano Ilustre de Entre Ríos comenzó a debatirse este miércoles en la Cámara de Senadores provincial, donde ingresó un proyecto de ley impulsado por el senador Martín Oliva para distinguir al cantante y compositor entrerriano, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, uno de los fenómenos musicales más importantes de Argentina y Latinoamérica.
La iniciativa fue presentada durante la Séptima Sesión Ordinaria correspondiente al 147º Período Legislativo y quedó girada a la Comisión de Legislación General. El expediente lleva el número 15.716 y propone declarar Ciudadano Ilustre de la provincia a Emanuel Julio Noir, oriundo de Concepción del Uruguay.
La propuesta generó repercusión política y social debido a la enorme popularidad alcanzada por el artista y por el fuerte vínculo que mantiene con Entre Ríos, provincia desde la cual construyó una carrera musical que hoy trasciende fronteras.
De una infancia difícil al reconocimiento nacional
Emanuel Noir nació el 18 de noviembre de 1989 y su historia estuvo atravesada por situaciones de vulnerabilidad social, adicciones y problemas personales que él mismo relató públicamente en numerosas entrevistas como forma de concientizar sobre el consumo problemático.
Según contó en distintas ocasiones, comenzó a consumir drogas y alcohol a los 13 años y atravesó largos períodos marcados por depresión, violencia y conflictos con la Justicia.
Antes de alcanzar la fama, trabajó como albañil y realizaba pozos para piletas en obras de construcción. Personas cercanas a aquella etapa recuerdan que cantaba mientras trabajaba, manteniendo siempre un fuerte vínculo con la música.
El nacimiento de Ke Personajes
La historia de Ke Personajes comenzó en 2016 en Concepción del Uruguay, cuando Noir empezó a grabar videos caseros junto a otros músicos amigos. Lo que inicialmente eran encuentros informales para tocar en fiestas y eventos pequeños terminó creciendo rápidamente gracias a las redes sociales y la viralización de covers y canciones propias.
Con una impronta musical ligada a la cumbia y un estilo particular en la voz de Noir, la banda logró posicionarse rápidamente entre las más escuchadas del país.
El gran salto llegó durante la pandemia, cuando temas como “Adiós Amor & Oye Mujer”, “Ojitos Rojos” y “Ya no vuelvas” alcanzaron millones de reproducciones en plataformas digitales y consolidaron el fenómeno musical a nivel nacional e internacional.
La lucha personal y la recuperación
A pesar del éxito artístico, Emanuel Noir atravesó momentos extremadamente complejos. El cantante relató públicamente que durante 2020 sufrió una de las etapas más difíciles de su vida, con episodios de depresión severa, paranoia e intentos de suicidio.
A partir de entonces inició un proceso de recuperación personal vinculado a la música, la fe y tratamientos de rehabilitación. Lejos de ocultar ese pasado, Noir decidió transformar su experiencia en un mensaje de concientización para jóvenes y personas atravesadas por consumos problemáticos y situaciones de vulnerabilidad emocional.
Un fenómeno musical nacido en Entre Ríos
Con el crecimiento sostenido de Ke Personajes, Emanuel Noir pasó de cantar en escenarios del interior entrerriano a realizar giras internacionales y recitales masivos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y distintos países de Europa.
La banda además concretó colaboraciones con reconocidos artistas de la música argentina como Pablo Lescano, María Becerra y Abel Pintos.
El proyecto presentado en el Senado busca reconocer no solo la trayectoria artística de Noir, sino también el impacto cultural y social de una figura surgida desde Entre Ríos que logró convertirse en referencia para amplios sectores populares.
Mientras el expediente avanza en comisión, la propuesta ya instaló el debate sobre el reconocimiento institucional a uno de los artistas entrerrianos con mayor proyección internacional de los últimos años.