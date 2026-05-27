Familias Abrigo, el programa provincial que brinda contención y cuidado transitorio a bebés: requisitos

REDACCIÓN ELONCE
El programa provincial Familias Abrigo continúa creciendo en Entre Ríos y ya triplicó la cantidad de bebés alojados en hogares transitorios. Desde el COPNAF destacaron el compromiso solidario de las familias que participan del sistema.
El programa Familias Abrigo, impulsado por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), se consolida como una herramienta clave de contención para bebés de entre 0 y 2 años que, por distintas situaciones de vulnerabilidad, no pueden permanecer temporalmente con sus familias de origen. Actualmente, el sistema funciona en toda la provincia de Entre Ríos y cuenta con un crecimiento sostenido en la cantidad de familias participantes.
La subdirectora de Cuidados Alternativos para las Infancias del COPNAF, Noelia Buchholz, detalló que las familias reciben a los bebés dentro de su vida cotidiana y los integran plenamente a la dinámica del hogar. “Las familias de abrigo los tienen en su casa, abren las puertas de sus domicilios y los hacen parte de la convivencia, de la rutina y del día a día. Son uno más viviendo ahí con ellos y formando parte de la familia”, sostuvo.
Un programa que crece en toda la provincia
Según explicó Buchholz, el programa existe desde 2018. “Cuando ingresamos en diciembre del 2023 teníamos cinco bebés en el programa y ahora tenemos 16 bebés en 15 familias, así que lo hemos triplicado en cuanto a número”, destacó.
Actualmente, además, hay más de 20 familias atravesando el proceso de evaluación para sumarse al sistema. Entre los requisitos se encuentran ser mayores de 25 años, residir en Entre Ríos, no contar con antecedentes penales y demostrar estabilidad económica y disponibilidad de tiempo para el cuidado.
“Lo que más rescatamos y destacamos es el tiempo y la posibilidad de dedicarse, porque se suma un bebé con todo el tiempo que eso demanda”, indicó la funcionaria. También remarcó la importancia del acompañamiento profesional que reciben las familias durante todo el proceso.
El programa contempla además períodos de descanso para quienes ya atravesaron experiencias de cuidado prolongado. “Hay algunas familias que, posterior a una tarea de cuidado de algunos meses, han decidido descansar y también es un momento necesario para ellas, porque lo dan todo durante el período en el que están cuidando”, explicó.
Vínculos que dejan huella
Uno de los aspectos más sensibles del programa es el vínculo emocional que se genera entre las familias y los bebés alojados. Buchholz reconoció que, en muchos casos, la relación continúa incluso después de que los niños regresan con sus familias biológicas o son adoptados.
“Hay familias que han quedado con un vínculo muy cercano con los bebés que han cuidado. Van al acto del jardín, se suman a los cumpleaños y continúan presentes”, contó.
La subdirectora también resaltó el impacto emocional positivo que deja el paso de los niños por estos hogares. “Lo que ellos les dieron durante ese tiempo no se va. Los bebés se llevan la experiencia, el aprendizaje, cómo los acompañaron y cómo los contuvieron”, afirmó.
Actualmente, el COPNAF cuenta con 228 niños alojados en residencias de infancia en toda la provincia, aunque no todos se encuentran en situación de adoptabilidad. “El número de niños esperando ser adoptados asciende a 80”, precisó Buchholz.
Mientras tanto, el crecimiento de Familias Abrigo aparece como una alternativa fundamental para garantizar entornos de cuidado más cálidos y personalizados para las primeras infancias. “Ellos lo hacen desde un encuadre solidario, pensando siempre en el bienestar de ese bebé que hoy los necesita”, concluyó.