Ébola: activaron protocolos sanitarios en Argentina por embarcaciones provenientes de zonas de riesgo

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó este miércoles que se activaron protocolos de prevención y seguridad sanitaria tras detectar embarcaciones provenientes de zonas de riesgo asociadas al ébola con destino a Argentina. El operativo se realizó en coordinación con organismos de la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, en el marco del seguimiento internacional del brote registrado en África.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el organismo explicó que la detección temprana permitió implementar medidas preventivas para evitar posibles consecuencias sanitarias en el país. “La identificación de estos movimientos, a partir de información recibida por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, señalaron oficialmente.

La situación generó preocupación debido al contexto epidemiológico internacional y a la alta peligrosidad del virus. El Gobierno nacional no informó sobre casos sospechosos en territorio argentino, aunque sí confirmó el monitoreo activo de embarcaciones y personas vinculadas a regiones consideradas de riesgo sanitario.

Coordinación entre inteligencia y salud pública

Desde la SIDE destacaron además el rol del Sistema de Inteligencia Nacional en la detección anticipada de amenazas sanitarias internacionales. “Se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública”, expresaron.

Las acciones preventivas se desarrollan mientras distintos organismos internacionales mantienen la vigilancia epidemiológica sobre el brote de ébola detectado en África. El virus es considerado una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo debido a su rápida propagación y elevada tasa de mortalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ébola se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas que presentan síntomas. La tasa de letalidad promedio oscila entre el 50% y el 60%, aunque en algunos brotes registrados en las últimas décadas la mortalidad fue aún mayor.

Preocupación por la cepa Bundibugyo

Uno de los factores que más inquietud genera entre especialistas sanitarios es la circulación de la cepa Bundibugyo, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.