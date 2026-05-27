Entre Ríos será sede de importantes eventos sobre economía del conocimiento

Se realizará la Ruta Federal del Conocimiento, un evento que propone un debate nacional sobre esta área de la economía. Será este viernes en MiradorTec, donde referentes del sector opinarán sobre la industria y la educación con una mirada federal.
Entre Ríos será sede de eventos sobre economía del conocimiento. Se realizará la Ruta Federal del Conocimiento, un evento que propone un debate nacional sobre esta área de la economía. Será este viernes en MiradorTec, en Paraná, donde referentes del sector opinarán sobre la industria y la educación con una mirada federal. Coincidentemente con esta actividad, se inaugurará el MiradorTec Lab, un centro de emprendedores tecnológicos que busca potenciar el talento local.
La Ruta Federal del Conocimiento se realizará este viernes en Paraná, de 9 a 16 horas en MiradorTec, organizada en conjunto con Argencon, la entidad que nuclea a los mayores exportadores de servicios de Argentina.
Empresarios, referentes, disertantes y funcionarios estarán debatiendo en torno a temas como hacia dónde va la economía del conocimiento, cuáles son los principales desafíos y la implicancia de la inteligencia artificial y la educación.
El director del MiradorTec, Carlos Pallotti, dijo que "será un día de reflexión sobre cómo mejoramos las posibilidades que tiene la economía del conocimiento, hoy la tercera generadora de divisas de Argentina y el principal productor de empleo privado".
En tanto, el día anterior, jueves 28, a las 17, está previsto inaugurar en el mismo lugar el MiradorTec Lab, un nuevo espacio para crear, innovar y potenciar el talento local. Sobre éste, Pallotti comentó que "es un edificio que fue reciclado al lado de la Vieja Usina, que estaba totalmente abandonado y ahora será un lugar donde se impulsarán a los emprendedores que generarán las empresas del mañana".
Adelantó luego que "estará Silvia Torres Carbonell, muy reconocida en el ecosistema emprendedor de Argentina. Tenemos el gusto que venga a Paraná y haya aceptado ser la madrina de este lugar. Además presentará el libro llamado "La madrina", precisamente por su participación en muchos de los mayores emprendimientos de las principales empresas argentinas".
Sobre MiradorTec Lab, Pallotti detalló que es un espacio único, y que "se trabaja en conjunto con muchas organizaciones, comenzando por la Secretaría de Pymes y Emprendedores de la provincia con Noelia Zapata, pero también la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos, Afideer, el North Valley y Wise, un programa a nivel nacional de mujeres emprendedoras, entre otros. Estamos tratando de que ese lugar sea un lugar de encuentro de los jóvenes".
Por último, sostuvo que "hacer estos eventos con personalidades y empresarios de muy alto nivel de las mayores empresas de Argentina, es uno de los pasos que estamos dando para que se visualice al MiradorTec como realmente un centro argentino y latinoamericano en innovación, donde venga la gente a buscar estos espacios de reflexión, hacer estos debates, incubarse y ponerse a trabajar acá". concluyó.