Frigerio y Pullaro firmaron acuerdo de integración y hermandad y defendieron el modelo productivo regional

REDACCIÓN ELONCE
Los gobernadores Frigerio y Pullaro, junto al intendente Darío Heinze, encabezaron el acto entre Libertador San Martín y Las Tunas. Reivindicaron la Región Centro y el desarrollo basado en trabajo, producción y educación.
El acuerdo de hermandad entre la localidad entrerriana de Libertador San Martín y la santafesina de Las Tunas, fue presentado este miércoles como un símbolo de integración histórica, cooperación institucional y defensa del modelo productivo impulsado desde la Región Centro. El acto estuvo encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro; y el intendente anfitrión, Darío Heinze.
La actividad se desarrolló en la localidad de Libertador San Martín, departamento Diamante, y reunió a autoridades provinciales, funcionarios municipales, representantes institucionales y vecinos. Durante la jornada, los discursos estuvieron atravesados por referencias a la cultura del trabajo, el esfuerzo, la inmigración europea y el rol estratégico de las provincias del interior en el desarrollo económico nacional.
Además de la firma institucional, el encuentro dejó definiciones políticas sobre la situación económica del país, el fortalecimiento de la Región Centro y la necesidad de impulsar políticas públicas conjuntas. También hubo referencias al debate previsional y al equilibrio de las cuentas públicas, especialmente por parte del gobernador santafesino.
Historia compartida que se transformó en acuerdo institucional
La ceremonia buscó formalizar un vínculo histórico entre Libertador San Martín y Las Tunas, dos comunidades que mantienen lazos culturales y sociales desde principios del siglo XX. Según se destacó durante el acto, ambas localidades crecieron a partir de corrientes inmigratorias europeas y sostuvieron durante décadas una relación marcada por la cooperación y la educación.
El intendente Darío Heinze fue uno de los primeros oradores y remarcó la importancia de consolidar ese vínculo mediante un acuerdo institucional. “Para nosotros este es un día muy importante porque reafirma una historia compartida y una manera común de entender el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó.
El jefe comunal señaló además que el hermanamiento permitirá avanzar en iniciativas conjuntas vinculadas a la educación, el turismo, la cultura y el intercambio institucional. “No se trata solamente de una firma simbólica; queremos que este acuerdo tenga impacto concreto para nuestros vecinos”, manifestó Heinze ante las autoridades presentes.
Frigerio reivindicó los valores de la Región Centro
Durante su intervención, Rogelio Frigerio destacó la importancia política del encuentro y aseguró que el hermanamiento representó “una oportunidad para hablar de las cosas que nos hermanan realmente”. En ese sentido, el mandatario entrerriano mencionó “la cultura del trabajo, del esfuerzo y del mérito” como valores centrales compartidos entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
“Tenemos una historia en común, una esperanza compartida y la convicción de que la Argentina puede salir adelante si toma el camino de la producción y el desarrollo”, afirmó el gobernador. Asimismo, indicó que la Región Centro expresa “una forma distinta de entender el país”.
Frigerio sostuvo que el interior productivo argentino posee un enorme potencial económico y consideró que el país necesita orientar sus políticas públicas hacia el fortalecimiento de la industria, el campo y la generación de empleo. “Estoy convencido de que si la Argentina adopta esos valores, tiene un futuro increíble”, remarcó.
El peso político y económico del interior productivo
Uno de los ejes centrales de la jornada fue el posicionamiento de la Región Centro como bloque político y económico. Tanto Frigerio como Pullaro insistieron en la necesidad de profundizar la integración entre provincias para defender intereses comunes y potenciar el crecimiento regional.
Pullaro aseguró que las provincias de la Región Centro representan “el interior productivo” de la Argentina. “Somos la fuerza del campo, la fuerza de la industria, la ciencia, la tecnología y las universidades”, afirmó el mandatario santafesino durante la conferencia de prensa.
El gobernador de Santa Fe explicó que el trabajo articulado entre provincias permitió avanzar en diagnósticos comunes y en una agenda compartida vinculada al desarrollo económico. “Entendemos que el futuro del país pasa por generar empleo, fortalecer el sistema productivo y apoyar a quienes trabajan y producen”, sostuvo.
Un mensaje de integración y cooperación
Las autoridades coincidieron en que el acuerdo firmado entre Libertador San Martín y Las Tunas representa mucho más que un gesto protocolar. Según señalaron, se trata de una herramienta para profundizar la cooperación institucional y construir políticas públicas conjuntas.
Frigerio remarcó que los hermanamientos entre ciudades deben tener resultados concretos. “La política tiene que servir para mejorarle la vida a la gente; si no, no sirve para nada”, expresó durante su discurso.
En la misma línea, Heinze destacó la posibilidad de trabajar coordinadamente con otras localidades y provincias. “Tenemos muchísimo para compartir y aprender entre comunidades que nacieron prácticamente bajo los mismos valores”, indicó el intendente de Libertador San Martín.
Pullaro defendió la reforma previsional en Santa Fe
Durante la conferencia de prensa posterior al acto, el Gobernador Pullaro fue consultado sobre la reforma previsional implementada en Santa Fe y el debate abierto actualmente en Entre Ríos sobre el sistema jubilatorio.
El gobernador santafesino reconoció que se trata de medidas difíciles y con fuerte resistencia sindical, aunque aseguró que son necesarias para ordenar las cuentas públicas. “Hay decisiones que no son simpáticas, pero que hay que tomar”, afirmó.
Pullaro explicó que la caja jubilatoria santafesina registraba un fuerte déficit y señaló que la reforma permitió reducirlo significativamente. “Hoy podemos decir que el déficit se redujo a un tercio de lo que teníamos”, sostuvo.
El impacto económico de las reformas
Según detalló Pullaro, la reducción del déficit previsional permitió liberar importantes recursos económicos para obras públicas e infraestructura. “Estamos hablando de muchísimos recursos que ahora pueden destinarse a rutas, hospitales y escuelas”, afirmó.
El mandatario santafesino consideró que el equilibrio fiscal resulta indispensable para sostener políticas de desarrollo. “No era justo que el trabajador privado, el productor agropecuario o el comerciante tengan que financiar permanentemente el déficit de la caja de jubilaciones”, expresó.
Además, calificó como “valiente” el debate abierto en Entre Ríos sobre el mismo tema y sostuvo que muchas veces las transformaciones generan resistencias porque “tocan intereses”. No obstante, insistió en que las reformas estructurales son necesarias para garantizar sostenibilidad financiera.
Educación, producción y desarrollo regional
A lo largo de la jornada también hubo múltiples referencias al papel de la educación en el crecimiento regional. Las autoridades destacaron especialmente el rol histórico de la Universidad Adventista del Plata, institución emblemática de Libertador San Martín.
Tras el acto formal, Frigerio, Pullaro y Heinze recorrieron distintas instalaciones vinculadas a la universidad y dialogaron sobre futuros proyectos educativos y de cooperación institucional. En ese contexto, se destacó la importancia de vincular la educación con el desarrollo tecnológico y productivo.
“Las universidades y los centros de formación son fundamentales para el futuro del interior productivo”, afirmó Pullaro. Según señaló, la generación de empleo y el crecimiento económico requieren inversión en conocimiento, innovación y capacitación.
Una señal política desde la Región Centro
La actividad también fue interpretada como una señal política de fortalecimiento de la Región Centro en un contexto nacional marcado por debates económicos y fiscales. Los gobernadores aprovecharon la jornada para mostrarse alineados en torno a un modelo basado en producción, equilibrio fiscal y desarrollo regional.
Frigerio insistió en que el país necesita mirar hacia el interior y aprovechar el potencial productivo de las provincias. “Tenemos todo para crecer si logramos construir políticas públicas sostenidas y previsibles”, manifestó.
Por su parte, Heinze valoró que Libertador San Martín haya sido escenario de un encuentro de estas características. “Es muy importante que nuestra ciudad pueda formar parte de esta construcción regional y de una agenda que piensa en el futuro”, expresó.
El desafío de transformar acuerdos en políticas concretas
El acuerdo de hermandad entre Libertador San Martín y Las Tunas quedó oficialmente firmado como un paso más dentro del proceso de integración impulsado desde la Región Centro. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el desafío será convertir esos compromisos en acciones concretas.
“Esperamos que esta firma tenga un correlato en políticas públicas que beneficien a la gente”, sostuvo Frigerio. El mandatario insistió en que la cooperación entre municipios y provincias debe traducirse en oportunidades reales para las comunidades.
La jornada concluyó con recorridas institucionales y encuentros entre funcionarios provinciales y municipales, en un clima atravesado por mensajes de cooperación, integración y defensa del interior productivo.