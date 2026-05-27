Agmer se concentró frente a Casa de Gobierno en rechazo de la reforma previsional

REDACCIÓN ELONCE
Frente a Casa de Gobierno y en el marco de la sesión ordinaria prevista para este miércoles en la Cámara Legislativa, trabajadores nucleados en Agmer realizaron una autoconvocatoria en rechazo al proyecto de Reforma Previsional.
Frente a Casa de Gobierno y en el marco de la sesión ordinaria prevista para este miércoles en la Cámara Legislativa, trabajadores nucleados en Agmer realizaron una autoconvocatoria en rechazo al proyecto de Reforma Previsional, el cual podría tomar estado parlamentario.
En ese contexto, el secretario general del gremio, Abel Antivero, expresó a Elonce el rechazo del gremio a la iniciativa impulsada por el gobierno provincial.
“Nuestro sindicato ha definido hacernos presentes, justamente en el marco de lo que es la sesión de Senadores, ya que el proyecto presentado el viernes por el gobierno tomaría estado parlamentario”, señaló el dirigente sindical.
Durante la manifestación, remarcó que el gremio mantiene una postura firme contra cualquier modificación de la ley actual y aseguró que no participaron en la elaboración del proyecto. “Nosotros no vamos a dejar de expresar nuestra resistencia, nuestro rechazo a esta iniciativa. Seguimos diciendo que ratificamos lo actuado. No hemos aportado ni una coma, ni un punto sobre esto, sobre una iniciativa que consideramos que genera pérdida de derechos y que afecta justamente a los trabajadores, con el argumento de que hay que resolver el déficit de la Caja”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de modificaciones al texto durante el tratamiento legislativo, sostuvo: “Nosotros decimos que la ley no se toca. Por más que se hagan modificaciones, como dicen algunos, en la dinámica o en la gimnasia legislativa, se apunta a que la ley salga lo menos peor posible en función de los trabajadores. No deja de afectar derechos y de ser una variable de ajuste sobre nosotros”.
En relación con la convocatoria al debate impulsada desde el Senado, el dirigente confirmó que participarán para expresar su posición. “Tenemos la definición política de hacer ese aporte, que no debe directamente modificarse la ley”, manifestó.
Asimismo, recordó que el gremio integró inicialmente una mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo, aunque luego decidió retirarse. “El gobierno en su momento tuvo la iniciativa de convocarnos a una mesa de la cual nosotros posteriormente nos retiramos, justamente por todo esto que consideramos respecto a la ley y sus modificaciones”, indicó.
Antivero también cuestionó otros puntos contemplados en la iniciativa oficial, particularmente aquellos vinculados a municipios y al régimen jubilatorio. “Hay un montón de cosas que afectan a los municipios y la coparticipación. Declarar emergencia económica le da la autonomía al Poder Ejecutivo para poder definir y tomar algunas decisiones sobre la Caja”, expresó.
En cuanto a los cambios previsionales, rechazó la equiparación de la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. “Levantar la edad jubilatoria, equiparar la ley entre varones y mujeres genera una contradicción, porque no hay equidad de género. La ley actual habla, con respecto a los docentes, de que las mujeres se jubilan a los 52 y los varones a los 54 años, justamente porque hay un fundamento que tiene que ver con la carga social que conllevan las mujeres al hacerse cargo, mayoritariamente, de las familias y del hogar”, explicó.
Otro de los puntos señalados por el dirigente fue la continuidad de los aportes previsionales hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria. “Si bien a los docentes no se les levanta la edad jubilatoria, tienen que seguir aportando hasta cumplir la edad jubilatoria ordinaria, es decir, los 65 años. Eso afecta lo que tiene que ver con los haberes jubilatorios, por lo tanto, termina siendo un ajuste”, sostuvo. Elonce.com