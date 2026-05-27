Enersa renovó la iluminación del Club Tiro Federal de Chajarí con nuevos proyectores LED

El Club Tiro Federal de Chajarí cuenta desde ahora con un nuevo sistema de iluminación en su campo deportivo, después de que Enersa finalizara una obra que incluyó la colocación de proyectores LED y distintos trabajos eléctricos en el predio.

La intervención fue presentada este miércoles y forma parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que la compañía energética provincial desarrolla en instituciones deportivas y sociales de Entre Ríos.

Según se informó, la obra permitió renovar completamente el sistema lumínico del espacio utilizado para actividades deportivas y recreativas.

Cómo fue la obra en el club

Los trabajos realizados por Enersa en el Club Tiro Federal de Chajarí incluyeron la provisión de materiales eléctricos, tareas de montaje y la instalación de 16 proyectores LED de 400 watts.

Además, se incorporaron distintos componentes técnicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de iluminación.

Desde la empresa destacaron que la obra permitirá mejorar las condiciones del predio y fortalecer un espacio utilizado tanto para la práctica deportiva como para actividades sociales y comunitarias.

El acuerdo para concretar los trabajos fue firmado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el vicepresidente de la empresa y ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso; el presidente del Club Tiro Federal de Chajarí, José María Smitarello; y el secretario de la institución, Martín Caprotti.

Acompañamiento a instituciones deportivas

La iniciativa se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Empresaria impulsada por Enersa, orientada a acompañar a clubes e instituciones de distintos puntos de la provincia.

Desde la compañía señalaron que este tipo de obras apuntan a contribuir con el desarrollo local y fortalecer espacios que cumplen una función social dentro de cada comunidad.

La renovación lumínica permitirá además optimizar el uso del campo deportivo del Club Tiro Federal de Chajarí durante horarios nocturnos y mejorar las condiciones para entrenamientos, eventos y actividades recreativas.