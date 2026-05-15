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Enersa estuvo con su Oficina Móvil en Sauce de Luna

Enersa realizó un nuevo operativo con su Oficina Móvil en la localidad de Sauce de Luna, departamento Federal, donde atendió a vecinos y facilitó gestiones comerciales vinculadas al servicio eléctrico.

15 de Mayo de 2026
Enersa estuvo con su Oficina Móvil en Sauce de Luna.
Enersa estuvo con su Oficina Móvil en Sauce de Luna. Foto: (Enersa).

Enersa realizó un nuevo operativo con su Oficina Móvil en la localidad de Sauce de Luna, departamento Federal, donde atendió a vecinos y facilitó gestiones comerciales vinculadas al servicio eléctrico.

La empresa de Energía de entre Ríos (Enersa) realizó un nuevo operativo con su Oficina Móvil en la localidad de Sauce de Luna, departamento Federal, donde atendió a vecinos y facilitó gestiones comerciales vinculadas al servicio eléctrico.

 

La jornada permitió atender consultas particulares, actualizar datos de usuarios y acompañar gestiones relacionadas con la inscripción al subsidio Resef y la suscripción a la Factura Digital. La actividad forma parte del trabajo territorial que la empresa viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.

 

Durante el operativo, vecinos de Sauce de Luna valoraron la posibilidad de realizar consultas y gestiones en la propia localidad, especialmente por las dificultades que muchas personas tienen para trasladarse hasta las oficinas comerciales. En ese sentido, destacaron que la presencia de la Oficina Móvil facilita el acceso a la atención y permite resolver trámites de manera más cercana.

 

Con este nuevo operativo, Enersa continúa fortaleciendo su presencia territorial en Sauce de Luna, el departamento Federal y distintos puntos de Entre Ríos. La Oficina Móvil permite brindar respuestas en el lugar, acompañar a los usuarios según su realidad y avanzar en gestiones que contribuyen a un servicio más cercano, seguro y ordenado.

Temas:

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