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Haciendo Comunidad La participación será abierta

Enfermería: UPCN tendrá reunión provincial para abordar “temas pendientes y discusiones urgentes”

La reunión se realizará el martes 19 de mayo a las 12:00, con modalidad presencial en Paraná y virtual para trabajadores del resto de la provincia. La participación será abierta y sólo requiere completar previamente un formulario de inscripción.

15 de Mayo de 2026
Se realizará el martes 19 de mayo.
Se realizará el martes 19 de mayo. Foto: (UPCN).

La reunión se realizará el martes 19 de mayo a las 12:00, con modalidad presencial en Paraná y virtual para trabajadores del resto de la provincia. La participación será abierta y sólo requiere completar previamente un formulario de inscripción.

Enfermería: UPCN tendrá reunión provincial. La reunión se realizará el martes 19 de mayo a las 12:00, con modalidad presencial en Paraná y virtual para trabajadores del resto de la provincia. La participación será abierta y sólo requiere completar previamente un formulario de inscripción.

El objetivo del encuentro es explicar cuál es la discusión que está dando UPCN en el ámbito del Ministerio de Salud, para que queden claros los conceptos y temas que luego serán abordados de manera específica.

 

“Como todos los trabajadores estatales, enfermería no está pasando un buen momento y hay temas pendientes y discusiones urgentes”, señaló la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez.

Por ese motivo, se organizó una reunión para informar “en forma clara y concisa los avances respecto del pago de prolongación de jornada, horario atípico, falta de designación y liquidación para las jefaturas, entre otros puntos”.

 

El encuentro será presencial en Paraná “y con la posibilidad de que los compañeros del interior de la provincia se conecten a distancia”.

 

“Queremos explicar cuál es la discusión que está dando UPCN en el marco del Ministerio de Salud”, remarcó Domínguez, y aclaró que “no hay condiciones para participar”, sino únicamente una inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5S4_q8eGC7KEtGHYV8rgAXUYRxR30Sc-zX5DthGT02NKjHg/viewform

 

“Están invitados todos nuestros afiliados y también otros profesionales, porque entendemos que no se pueden unificar las prioridades si no tenemos la información correcta o si se escuchan voces con poco conocimiento, politizadas, sin argumentos y tendenciosas que confunden y llevan al conflicto sin el reconocimiento real de enfermería”, remarcó.

 

Finalmente, Domínguez señaló que la intención de esta reunión es “que queden claros los conceptos y temas, que posteriormente iremos trabajando en forma específica”.

Temas:

UPCN Enfermeria encuentro
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