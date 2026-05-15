"Es un orgullo que me vuelvan a convocar", aseguró Joaquín Folmer tras sumarse al básquet 3x3

REDACCIÓN ELONCE
Joaquín Folmer habló en "El Once Deportivo" sobre su convocatoria a la preselección nacional 3x3 y su presente en Unión de Crespo.
Joaquín Folmer, destacado basquetbolista de Crespo, fue recientemente convocado a la preselección argentina U21-U23 de cara a la Nations League 3 que se desarrollará en Chile y Paraguay. En su entrevista para El Once Deportivo, Folmer expresó: “Sí, la verdad que es un orgullo nuevamente que me vuelva a convocar, estoy contento y voy a dar lo mejor ahora”.
El jugador se encuentra en un gran momento físico y basquetbolístico tras nueve meses en ritmo constante jugando para Unión. “Ya hace 9 meses que estoy en ritmo. Volví acá y enseguida me metí con Unión, así que creo que físicamente y basquetbolísticamente estoy en un buen nivel, así que mejor así”, comentó. La expectativa ahora se centra en su adaptación al formato 3x3, modalidad que promete ser intensa y ágil.
Sobre su regreso a Crespo, Folmer no ocultó la alegría de volver a compartir tiempo con familiares y amigos. “Extrañaba mucho a mi gente, a mis amigos, mi familia. Es una recarga de energía que agarro acá para después seguir el camino y es necesaria también”, señaló, mostrando la importancia de sus raíces en su desarrollo deportivo.
Experiencia y aprendizaje: el paso por la Liga Argentina
Durante la temporada con Hindú en la Liga Argentina, Folmer destacó el crecimiento que experimentó bajo la dirección del nuevo entrenador. “Creo que fui de menor a mayor. El cambio de entrenador me hizo muy bien, me hizo sentir más confianza a la hora de entrar y cumplir el rol que tenía, que era defender”, explicó en El Once Deportivo.
El basquetbolista también compartió la emoción de recibir la convocatoria vía Instagram: “Obviamente que tenía ganas como siempre. Ahora estoy con ganas de que llegue el lunes e ir a entrenar”. Además, tendrá la oportunidad de reencontrarse con algunos compañeros conocidos de Sudamericanos anteriores y otros que se integran por primera vez.
Sobre el formato 3x3, Folmer anticipó la intensidad que se vive en este estilo de juego. “Eso lo hace bastante intenso, bastante ágil, y la idea es acostumbrarme a la intensidad es”, señaló, mostrando su disposición a enfrentar los desafíos de la modalidad.
Unión de Crespo: compromiso con el equipo y la comunidad
En su actual club, Unión de Crespo, Folmer destacó la cohesión y el trabajo en equipo como claves del buen presente del equipo. “Tenemos un gran grupo, eso lo destaco mucho. Nos llevamos muy bien entre todos. A la hora de hablar, las cosas se hablan, y creo que en un equipo eso es muy positivo”, indicó en El Once Deportivo.
El jugador también recordó la reciente final que, aunque no ganó su equipo, le dejó valiosas experiencias. “Lo que viví con Unión ese año fue hermoso. La cancha llena, la gente alentándote del principio a fin, y eso me encanta”, afirmó, destacando la pasión de los hinchas locales.