“Nos matamos para llegar bien”, aseguró De Paul sobre los entrenamientos con Messi

La preparación de De Paul y Messi para el Mundial 2026 ya comenzó y el propio mediocampista argentino reveló detalles de los trabajos especiales que ambos realizan fuera de los entrenamientos habituales en Inter Miami. El volante aseguró que desde hace meses llevan adelante rutinas de doble turno con el objetivo de llegar en óptimas condiciones físicas a la próxima Copa del Mundo.

En una entrevista brindada al programa Lo del Pollo, Rodrigo De Paul explicó que tanto él como Lionel Messi están enfocados en la preparación para el torneo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

“Nos preparamos para eso. Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera”, contó el futbolista argentino.

Doble turno y una idea de documental

Durante la charla, De Paul explicó que ambos realizan entrenamientos adicionales junto a un preparador físico particular. “Tenemos un doble turno, con nuestro profe. Ahí le damos”, relató el volante surgido en Racing.

Además, comentó entre risas que incluso pensó en registrar parte de la preparación junto a Messi para un posible documental. “Filmo todo. Yo no sé... ‘No, dejá, ¿qué me filmás?’... ‘Y, enano, capaz si se da... un documentalcito’”, expresó.

Las declaraciones de De Paul y Messi llegan en un contexto donde la Selección argentina ya piensa en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. El mediocampista, que afrontaría su segunda Copa del Mundo, aseguró que el grupo mantiene intacta la ambición competitiva.

“No vivís sin pensar en la Copa del Mundo. Cada vez que la ves más cerca, esos pensamientos vienen muchas más veces”, afirmó.

La ilusión de volver a competir por el título

De Paul también destacó el compromiso del plantel dirigido por Lionel Scaloni y sostuvo que existe un fuerte convencimiento dentro del grupo para volver a ser protagonista.

“Veo en mis compañeros un hambre de que siga sucediendo. Ganamos la Copa América y fuimos por la segunda”, señaló el jugador de Inter Miami.

Por otra parte, explicó que su llegada a la MLS estuvo vinculada a la necesidad de sumar continuidad y llegar con ritmo futbolístico al Mundial. “Me propuse, a un año y medio de la Copa del Mundo, jugar. Juego cada tres días y no tuve lesiones”, indicó.