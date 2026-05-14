Echagüe avanza en nuevos proyectos: "Necesitamos que el club vuelva a ser el refugio de los chicos"

El presidente del Club Echagüe, Gustavo Piérola y el vicepresidente, Diego Scocco, dialogaron con Elonce acerca de las nuevas obras y de los proyectos que encara la institución.

Ambos dirigentes cumplen dos años en la gestión. “Estamos contentos y motivados porque el proyecto que teníamos para el club era un cambio rotundo en cuanto a la política institucional”, destacó Piérola.

Gustavo Piérola

Para el presidente del club, se trata de “valorar todo el trabajo dirigencial que hay dentro, las subcomisiones que son el motor del club y toda esa parte humana que está un poco descuidada para volver a trabajar en proyectos en común”.

Piérola explicó que la principal idea es organizar el club por departamentos deportivos, como médico, prensa, salud y marketing.

“Estamos apuntalando toda la labor de las subcomisiones para buscar la mejora en la excelencia deportiva”, destacó.

Diego Scocco

Cambios en la infraestructura del club

El dirigente señaló que se realizaron diversos cambios, tanto en el quincho como en la pileta. “Hay un montón de cositas chiquitas que para el funcionamiento del club son re importantes. Hemos logrado darle un buen golpe de timón en base al laburo de un montón de personas. Representamos a ese montón de gente pero los que ponen el granito de arena todos los días son desde los padres hasta los empleados”, especificó Scocco.

Como ejemplo, el vicepresidente mencionó el molinete en el ingreso donde además hay personal de seguridad. “Nosotros necesitamos que el club vuelva a ser el refugio de los chicos durante todo el tiempo”, enfatizó.

Un espacio de contención

“Es importante que la familia sepa que su hijo está haciendo deporte, pasándola bien, creando buenos vínculos sociales”, marcó.

“Queremos que los chicos conozcan la historia del club, que sepan quién puso esos ladrillos y tratar de formarlos. Estamos formando un departamento de jóvenes para que todos los deportistas se junten para charlar y se vayan formando como dirigentes”, aseguró.

Mejoras edilicias

“Hemos estado mejorando toda la institución. En esta segunda etapa, la idea es encarar obras. Todos los clubes se hacen con el trabajo colectivo de los socios. El estadio del club “Luis Butta”, que es el mejor que tenemos en la provincia, se hizo con trabajo de todos los socios, cargando baldes y llenando las tribunas”, recordó Piérola.

En los próximos meses prevén avanzar con el cerramiento y techado del playón, poner en valor la terraza, hacer la carpeta de la cancha de hockey sobre césped para tener un espacio propio, mientras que ya se hicieron obras en las piletas. “Queremos volver a tener dos canchitas paralelas en el estadio, que existían, pero con la tribuna que se hizo la platea se cortó”, explicó.

“Hay tres quinchos y un salón grande, parrilla. Tenemos convenios de reciprocidad, con el Club de Pescadores, Ceberpa, la Fuerza Aérea, que hacen que nuestras familias puedan utilizar esas instalaciones siendo socios del club”, señaló Piérola.

En esa línea, mencionó: “El crecimiento deportivo lleva a una necesidad de mayor cantidad de horas y trabajo”.

“Son grandes desafíos. Hemos logrado acomodar la economía del club, generar recursos propios y administrar lo poco que hay, lo que los socios ponen todos los meses. Estamos haciendo campañas para lograr los objetivos. Una carpeta para la cancha de hockey cuesta a partir de 100 mil dólares. Si bien tenemos el terreno y tuvimos avances con el dinero, aún falta”, dijo Scocco.

Cabe recordar que el club tiene albergues tanto para delegaciones de hasta 45 deportistas.

Posibilidad de celebrar recitales en el club

Scocco recordó que los dirigentes mantuvieron reuniones con organizadores locales “que nos decían que el estadio era como la cuna de los recitales”. En esa línea, el vicepresidente aseguró que le han “encontrado la vuelta para darle ese servicio a los organizadores de los eventos culturales, para alojarlos en el club, tratando de compatibilizarlo con el uso deportivo que le damos al salón”.

“Siempre estamos dispuestos a recibir grandes recitales. Siempre ha sido un local espectacular para ver todo”, subrayó.

Elecciones

El próximo 23 de mayo a las 10:15 se celebrará la asamblea, luego habrá un cuarto intermedio y a partir de las 14:00 será el acto eleccionario.

“El socio está muy contento. Quisimos hacer obras de pintura, remodelación. Queremos que apoyen esta gestión y vamos a seguir en ese camino de la integración, del trabajo colectivo y seguir arreglando y mejorando nuestra casa, darle otra mística al club, volver a los símbolos, los colores”, señaló Piérola.

Sobre este último punto, indicó que “fue cambiando mucho”. “El color de Echagüe es un azul celeste, queremos volver a los símbolos originales y respetar la bandera”, señaló.

Actualmente, el Club Echagüe cuenta con 2500 socios. Además, se lanzó la revista institucional con los avances y los logros de los últimos meses.