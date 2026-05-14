El Torneo Apertura entra en definición: días y horarios de las semifinales

Las semifinales del Torneo Apertura ya tienen programación confirmada. La Liga Profesional oficializó este jueves los días y horarios de los dos partidos que definirán a los finalistas del primer campeonato del año.

River y Rosario Central protagonizarán uno de los cruces más esperados de esta instancia, mientras que Argentinos Juniors y Belgrano buscarán el otro boleto a la definición del certamen.

Los encuentros se disputarán durante el próximo fin de semana y ambos tendrán como escenario a los estadios de los equipos mejor posicionados durante la fase regular.

River y Central abrirán las semifinales

El primer partido de las semifinales del Torneo Apertura se jugará el sábado desde las 19.30 en el estadio Monumental, donde River recibirá a Rosario Central.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega después de superar a Gimnasia por 2-0 en los cuartos de final, mientras que el conjunto rosarino eliminó a Racing en un partido cargado de polémicas y tensión en el Gigante de Arroyito.

El cruce tendrá además un atractivo especial por la presencia de Ángel Di María, una de las grandes figuras del Canalla en esta temporada.

Argentinos Juniors y Belgrano buscarán el otro boleto

La segunda semifinal del Torneo Apertura se disputará el domingo a las 17 en La Paternal, donde Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano.

El Bicho viene de dejar en el camino a Huracán tras una serie muy exigente que se extendió durante más de 120 minutos, mientras que el equipo cordobés eliminó a Unión con un triunfo por 2-0 en Barrio Alberdi.

Curiosamente, ambos cruces de semifinales ya se habían dado durante la fase inicial del campeonato y terminaron igualados sin goles.

Un dato que marca la paridad del torneo

La actual edición del Torneo Apertura dejó además una particularidad estadística dentro del fútbol argentino.

Desde la implementación del formato con torneos Apertura y Clausura, no se repitió ningún semifinalista entre las distintas competencias disputadas hasta el momento.

En el Apertura 2025 habían alcanzado esa instancia Independiente, Huracán, San Lorenzo y Platense, mientras que en el Clausura de ese año llegaron Racing, Boca, Gimnasia y Estudiantes.