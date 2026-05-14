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Policiales En horas de la noche del miércoles

Incendio fatal en Córdoba: una gemela murió y la otra fue salvada por vecinos y bomberos

El fuego se desató en una vivienda de Salsipuedes. La madre de las menores pidió ayuda a los vecinos mientras intentaba sacarlas de la casa y la Justicia investiga cómo comenzó el incendio.

14 de Mayo de 2026
Incendio en Córdoba.
Incendio en Córdoba. Foto: ElDoce.

El fuego se desató en una vivienda de Salsipuedes. La madre de las menores pidió ayuda a los vecinos mientras intentaba sacarlas de la casa y la Justicia investiga cómo comenzó el incendio.

Una tragedia sacudió a la provincia de Córdoba durante la noche del miércoles, cuando una nena de tres años murió en el incendio de una vivienda en la localidad de Salsipuedes. Su hermana gemela logró ser rescatada con vida en medio del operativo desplegado por vecinos, bomberos y personal policial.

 

El incendio ocurrió en una casa ubicada en barrio Villa La Selva, donde las dos menores se encontraban dentro de una habitación cuando comenzaron las llamas. La situación generó momentos de desesperación entre familiares y vecinos que intentaron colaborar antes de la llegada de los equipos de emergencia.

 

Según informaron fuentes oficiales, la madre salió de la vivienda para pedir ayuda al advertir el avance del fuego y la gran cantidad de humo que rápidamente comenzó a cubrir el interior de la casa.

 

 

El rescate y el dramático relato familiar

 

Un vecino de la zona, que además integra el cuerpo de bomberos, intervino inmediatamente al observar lo ocurrido. Primero cortó el suministro eléctrico y después ingresó a la vivienda junto a la madre para intentar rescatar a las menores.

 

En medio de la densa humareda, lograron sacar a una de las niñas, aunque no pudieron encontrar a la otra en ese momento. Posteriormente arribaron al lugar efectivos policiales y varias dotaciones de bomberos que continuaron con el operativo.

 

Natalia, tía de las menores, explicó que inicialmente ambas habían sido retiradas de la casa, pero que luego regresaron al interior asustadas por la situación. “Les dijo que se quedaran quietitas, pero las nenas, al asustarse, se volvieron a meter”, relató en declaraciones a Mitre Córdoba.

 

 

La investigación sobre el incendio

 

Cuando los rescatistas lograron localizar a la segunda niña, la encontraron desvanecida dentro de la habitación donde se había originado el fuego. Aunque intentaron reanimarla en el lugar, finalmente fue trasladada al Hospital José Miguel Urrutia, donde confirmaron su fallecimiento.

 

La familiar también contó que la madre intentó ingresar nuevamente para buscarla, pero el humo le impedía respirar. “Ella se sacó la remera y se la puso en la boca porque no encontraba a la otra nena”, señaló.

 

Durante el operativo, algunos agentes y rescatistas debieron recibir asistencia médica por inhalación de monóxido de carbono mientras trabajaban dentro de la vivienda afectada.

 

 

Qué se sabe hasta el momento

 

La Justicia de Córdoba inició una investigación para determinar cómo comenzó el incendio y una de las hipótesis apunta a un posible cortocircuito en el sector de la habitación donde estaban las menores.

 

En el lugar trabajaron bomberos, personal del DUAR, guardia local y equipos sanitarios que participaron tanto de las tareas de rescate como de la asistencia posterior.

Temas:

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