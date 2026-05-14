Promueven el deporte de orientación con estudiantes en el Anfiteatro de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Cuatro escuelas participaron de una jornada organizada por el Consejo General de Educación para difundir el deporte de orientación, una disciplina que combina actividad física, mapas y brújulas. "Es similar a la búsqueda del tesoro", comentaron a Elonce.
Se realizó este jueves una jornada de deporte de orientación en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná, con la participación de estudiantes de distintas escuelas de la ciudad. La actividad fue impulsada por el Consejo General de Educación de Entre Ríos, a través de la Dirección de Educación Física, y buscó difundir una disciplina que combina ejercicio físico, lectura de mapas y uso de brújulas.
El coordinador de la propuesta, Eduardo Nin, explicó a Elonce que esta práctica consiste en encontrar distintos puntos marcados en un mapa sin utilizar GPS ni herramientas tecnológicas. “Normalmente, se lo asimila a una búsqueda del tesoro, pero es un deporte muy popular en el resto del mundo”, señaló.
Un deporte que combina actividad física y aprendizaje
Nin destacó que el deporte de orientación tiene beneficios físicos y cognitivos, ya que fomenta habilidades vinculadas a la ubicación espacial, la interpretación de mapas y el uso de brújulas. Además, remarcó que es una actividad abierta a todas las edades.
“Hay competencias en las que participan personas desde los cinco hasta los 90 años”, indicó.
El organizador también explicó que desde hace varios meses vienen realizando actividades de difusión en distintos puntos de la provincia y adelantó que trabajan en la posibilidad de organizar competencias y traer una fecha del campeonato nacional a la región.
“Estamos haciendo uno de los primeros clubes de orientación del país”, agregó al invitar a quienes estén interesados a sumarse a la propuesta a través de la cuenta de Instagram orienta.er
Otras alternativas de aprendizaje
La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, detalló a Elonce que en la jornada participaron estudiantes de las escuelas La Delfina, Soldado Malvinas, Marcelino Román y la Escuela de Aplicación.
Además, señaló que previamente se desarrolló una capacitación docente que tuvo gran convocatoria. “Hubo más de 150 profesores que se sumaron a la iniciativa”, afirmó.
Durante la actividad, los estudiantes realizaron ejercicios prácticos vinculados a la orientación y al reconocimiento de puntos cardinales. Alma, una de las alumnas participantes, contó que ya habían trabajado estos contenidos en clases junto a sus docentes.
Por su parte, una profesora de Educación Física destacó el valor pedagógico de este tipo de experiencias. “Suma porque les da otras alternativas de aprendizaje. Hoy están muy acostumbrados al celular y esto les permite aprender de otra manera”, expresó.
La jornada se desarrolló durante toda la mañana con actividades al aire libre y juegos integradores entre las distintas instituciones educativas.