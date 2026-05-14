Escuela del Centenario realizará feria de platos y bingo solidario

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Nº1 Del Centenario invitó a través de Elonce a participar de una feria de platos y un bingo solidario para recaudar fondos destinados a mejoras edilicias y necesidades de la institución.
La comunidad educativa de la Escuela Nº1 Del Centenario lanzó una convocatoria abierta a vecinos de Paraná para participar de una feria de platos y un bingo solidario que se desarrollarán este fin de semana con el objetivo de recaudar fondos para continuar mejorando las instalaciones de la institución.
La actividad principal se realizará este viernes 15 de mayo, de 11 a 13, en la sede ubicada sobre Alameda de la Federación 426. Allí se ofrecerán distintas preparaciones dulces y saladas elaboradas por integrantes de la comunidad educativa.
“Nos ayudas a continuar mejorando nuestra escuela”, expresaron los estudiantes durante la invitación realizada a través de Elonce, donde además destacaron que los productos fueron preparados “con amor para compartir”.
Una propuesta organizada por toda la comunidad educativa
La vicedirectora de la institución, Josefa Ruberto Arredondo, explicó a Elonce que el objetivo principal es recaudar fondos para afrontar distintos gastos y continuar realizando mejoras en el establecimiento educativo.
“Estamos haciéndole la invitación a toda la ciudadanía para que participe de nuestra feria de platos”, señaló la docente.
Además, indicó que el sábado se llevará adelante un bingo abierto a toda la comunidad organizado por la Unidad Educativa de Nivel Inicial. “Trabajamos en forma conjunta”, destacó.
Durante la presentación de la actividad, los alumnos mostraron algunos de los productos que estarán disponibles, entre ellos cupcakes de vainilla, budines y pastafrolas.
Los chicos, protagonistas de la invitación
Uno de los momentos más destacados fue la participación de los estudiantes, quienes contaron con entusiasmo cómo se involucraron en la propuesta gastronómica.
Jacinto, uno de los niños que participó de la actividad, relató que suele cocinar junto a sus padres y que incluso su abuela tiene un restaurante familiar. “A veces hago tortas con mi mamá y pizza con mi papá”, comentó entre risas.
La feria de platos se desarrollará en la explanada de la escuela y estará acompañada por el bingo solidario previsto para el sábado. Desde la institución remarcaron la importancia de la colaboración de las familias y vecinos para continuar fortaleciendo el espacio educativo.