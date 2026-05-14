Oportunidad laboral: Vaca Muerta busca de mano de obra y ofrece importantes salarios   

El crecimiento de las obras energéticas y de infraestructura en la cuenca neuquina disparó la demanda de mano de obra especializada, con salarios que superan los 4 millones de pesos.
Oportunidad de trabajo en Vaca Muerta. El fuerte crecimiento de la actividad en Vaca Muerta abre el mercado laboral en el sector energético, donde la necesidad de personal técnico especializado se convirtió en uno de los principales desafíos para empresas operadoras y compañías de servicios.
Con nuevos proyectos vinculados a la expansión petrolera y al desarrollo de infraestructura estratégica, la demanda se concentra especialmente en perfiles técnicos y oficios calificados, con salarios que hoy figuran entre los más altos del país.
Las búsquedas laborales apuntan principalmente a soldadores especializados, electricistas industriales, técnicos electromecánicos y electrónicos, perfiles considerados clave para avanzar en obras de montaje de piping, plantas de tratamiento, almacenamiento y sistemas de transporte vinculados al shale oil y shale gas.
En el caso de los soldadores, las empresas priorizan experiencia en estructuras metálicas de alta presión y cañerías industriales. También se valoran certificaciones internacionales, como AWS D1.1, y conocimientos en técnicas MIG y electrodo revestido.
Gran parte de estas posiciones se encuadran bajo el convenio de Petroleros Privados, lo que garantiza salarios elevados y condiciones laborales competitivas frente a otros sectores productivos.
Por su parte, los técnicos eléctricos y electrónicos son requeridos para tareas de mantenimiento, diagnóstico y reparación de equipos de perforación y tableros industriales. Además de la formación técnica, las compañías exigen disponibilidad para trabajar bajo esquemas rotativos intensivos, habituales en los yacimientos patagónicos.
El atractivo salarial aparece como uno de los principales motores detrás del interés creciente por estas vacantes. De acuerdo con relevamientos privados del mercado laboral, un electricista industrial o instrumentista puede comenzar con ingresos brutos superiores a los $4 millones mensuales.
Las remuneraciones crecen rápidamente según la experiencia, las certificaciones y el tipo de empresa contratante. En muchos casos, trabajar en la Patagonia representa una mejora salarial de hasta un 30% respecto de puestos similares en otras regiones del país.
Dentro de los perfiles operativos, también crece la demanda de técnicos de mantenimiento encargados de garantizar el funcionamiento continuo de los pozos y equipos de producción, un rol clave en un esquema de operación permanente.
En el segmento de mandos medios, los salarios muestran otro salto significativo. Supervisores de campo y jefes de producción vinculados a empresas de servicios petroleros ya manejan pisos salariales superiores a los $5 millones mensuales.
La complejidad técnica de las operaciones en yacimientos no convencionales y la escasez de mano de obra capacitada explican buena parte de esta escalada salarial.
En los niveles jerárquicos, los ingresos alcanzan cifras todavía más elevadas. Gerentes de mantenimiento o responsables de planta en compañías medianas perciben remuneraciones que oscilan entre $7,5 millones y $10 millones brutos por mes.
En las grandes operadoras del sector, algunos cargos estratégicos ya alcanzan salarios cercanos a los $14 millones mensuales, especialmente cuando incluyen bonos atados a productividad o esquemas de compensación parcialmente dolarizados.
El escenario se da en paralelo al avance de obras clave para ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos, entre ellas nuevos ductos y ampliaciones de sistemas logísticos vinculados al desarrollo energético argentino.
Desde soldadores hasta electricistas: todas las vacantes
Buscan soldadores para proyectos de Oil & Gas en Neuquén. Una empresa vinculada a servicios industriales abrió una búsqueda para soldadores SMAW con experiencia en cañerías, ductos y estructuras metálicas destinadas a operaciones de petróleo y gas en Neuquén.
Entre los requisitos, solicitan contar con secundario completo, al menos tres años de experiencia en trabajos de soldadura dentro de la industria, conocimiento de procedimientos industriales y disponibilidad para trabajar bajo diagramas rotativos.
La búsqueda está orientada a perfiles con experiencia en montaje de piping y estructuras metálicas en entornos de obra y yacimiento.
La postulación se encuentra disponible en Computrabajo: https://buro-group.pandape.computrabajo.com/Detail/11733171
Técnicos electrónicos y eléctricos
Una firma del sector también mantiene activa la demanda de técnicos electrónicos y eléctricos para reparación de tableros, diagnóstico de fallas y mantenimiento de equipos industriales utilizados en operaciones de petróleo y gas.
Para aplicar, piden formación técnica, experiencia en mantenimiento industrial y conocimientos en sistemas eléctricos y electrónicos. También, se requiere contar con disponibilidad para viajar.
La búsqueda laboral se encuentra disponible en el siguiente portal de empleo especializado: https://ar.trabajo.org/oferta-4029-42b9ea57c450fc387d1d63559868c824
Operarios de mantenimiento
El crecimiento de la infraestructura energética también incrementó la necesidad de operarios de mantenimiento para plantas, bases operativas y equipos industriales.
En San Patricio del Chañar, una empresa busca técnicos electromecánicos o electricistas con experiencia en hidráulica, electrónica y mantenimiento general. El puesto requiere conocimientos técnicos y experiencia previa en tareas industriales.
La publicación puede consultarse en el siguiente enlace: https://vacamuertainfo.com/operario-de-mantenimiento-en-neuquen
Técnicos electromecánicos
Las empresas del sector energético continúan incorporando técnicos electromecánicos, mecánicos y eléctricos para tareas de mantenimiento y operación en Neuquén, Río Negro y Chubut.
La búsqueda es únicamente para hombres y exige contar con licencia de conducir vigente, disponibilidad para viajar, formación técnica, experiencia en el sector industrial y tener entre 25 y 40 años.
La búsqueda puede consultarse aquí: https://vacamuertainfo.com/tecnico-electromecanico-neuquen-oportunidad-en-la-industria-petrolera
Río Negro: vacantes para proyectos de Oil & Gas
Una empresa vinculada a proyectos industriales y energéticos abrió una búsqueda para incorporar un Supervisor General de Construcción especializado en piping en Río Negro. El puesto está orientado a profesionales con experiencia en montaje de tuberías y coordinación de obras dentro de la industria del petróleo y el gas.
Entre las principales tareas aparecen la supervisión de instalación y alineación de tuberías, interpretación de planos isométricos y P&ID, coordinación con otras áreas técnicas y control del avance de obra, calidad y seguridad industrial.
La búsqueda requiere conocimientos en normas ASME y API, montaje de piping, soldadura, ensayos no destructivos y pruebas hidráulicas. Además, solicitan formación técnica o ingeniería mecánica o industrial y experiencia previa de entre 3 y 7 años en proyectos de Oil & Gas, minería o energía. La postulación puede realizarse a través de LinkedIn.
Qué oficios tienen más salida en Vaca Muerta
Con el crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas no convencional, los perfiles técnicos y de oficios especializados ganan protagonismo dentro del mercado laboral energético.
Actualmente, los puestos con mayor demanda incluyen:
- Soldadores
- Electricistas
- Técnicos electromecánicos
- Mecánicos industriales
- Operarios de mantenimiento
- Choferes con cargas peligrosas
- Operadores de equipos y plantas