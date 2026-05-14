Violento episodio en el fútbol amateur: un jugador terminó internado por una patada en la cabeza

Un nuevo episodio de violencia volvió a golpear al fútbol amateur en la provincia de Misiones. Un partido correspondiente a la tercera división de la Liga Posadeña terminó con graves incidentes dentro del campo de juego y un futbolista hospitalizado tras recibir una patada en la cabeza cuando se encontraba en el suelo.

El encuentro enfrentaba a Villa Cabello y Deportivo Misiones en la zona oeste de Posadas, pero el clima deportivo quedó rápidamente desplazado por una serie de agresiones entre jugadores que derivaron en corridas, golpes y escenas de tensión.

La situación más grave tuvo como víctima a Rodrigo Melgarejo, jugador de Deportivo Misiones, quien cayó al césped en medio de los incidentes y recibió una violenta patada en la cabeza mientras estaba indefenso.

El futbolista quedó internado

Después de la agresión, el jugador debió ser asistido dentro del campo de juego y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir atención médica especializada.

Según trascendió, Melgarejo sufrió un traumatismo de cráneo y permanecía internado bajo observación mientras se le realizaban distintos estudios para evaluar la gravedad de las lesiones.

Violencia fútbol amateur en Misiones.

El episodio generó fuerte repercusión en el ámbito del fútbol amateur misionero, especialmente por la violencia registrada durante un encuentro correspondiente a una categoría regional.

El comunicado del club y la incertidumbre por posibles sanciones

Tras lo ocurrido, Deportivo Misiones difundió un comunicado en sus redes sociales en el que repudió los hechos y expresó preocupación por el estado de salud del futbolista.

“El fútbol no puede transformarse en un espacio de violencia”, señalaron desde la institución, que además informó que acompaña al jugador y a su familia mientras esperan la evolución médica.

Hasta el momento, no trascendieron decisiones disciplinarias por parte de la Liga Posadeña ni tampoco se confirmó oficialmente si hubo intervención policial tras los incidentes ocurridos dentro del terreno de juego.

El caso volvió a poner en discusión los episodios de violencia que se repiten en distintas competencias del fútbol amateur, donde en varias ocasiones los enfrentamientos deportivos terminan trasladándose fuera de los límites del juego.