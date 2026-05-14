Vivienda allanada por cuarta vez en Paraná: encontraron droga, dinero y detuvieron a cuatro personas

La vivienda allanada en la zona de calles Juan Pringles y Sudamérica, en Paraná, volvió a quedar bajo la lupa judicial después de un nuevo operativo por presunta comercialización de estupefacientes realizado este miércoles por personal policial y grupos especiales.

Según confirmaron desde la Policía de Entre Ríos, la investigación llevaba alrededor de un mes y apuntaba a una supuesta actividad de narcomenudeo dentro del domicilio, que ya había sido allanado en tres oportunidades anteriores.

Qué encontraron dentro de la vivienda

Tras finalizar el operativo, las autoridades dieron a conocer los elementos secuestrados en la vivienda allanada ubicada en jurisdicción de comisaría cuarta.

Entre los resultados aparecieron 63 envoltorios de cocaína, tres envoltorios de marihuana y 170 mil pesos en efectivo. Además, los efectivos incautaron teléfonos celulares, televisores, un monitor Samsung de 32 pulgadas y distintos equipos tecnológicos.

También fueron secuestrados un DVR, cámaras de vigilancia, routers, cables y otros dispositivos utilizados presuntamente para el monitoreo del lugar. A eso se sumó una puerta de hierro con pasadores que formaba parte del sistema de seguridad instalado en la propiedad.

Una casa señalada como “fortificada”

Durante el procedimiento, cuatro personas fueron detenidas: dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por supuesta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Parta de lo secuestrado en la vivienda.

Horas antes de conocerse el resultado final del allanamiento, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, había señalado a Elonce que la propiedad funcionaba prácticamente como “una especie de búnker” debido a las barreras instaladas para dificultar el ingreso policial.

“Había una serie de rejas y un montón de cosas que impedían el accionar policial”, explicó el funcionario al describir el operativo realizado en la vivienda allanada, donde nuevamente se encontraron elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La investigación sigue en curso

Desde la Dirección de Drogas Peligrosas indicaron que el procedimiento forma parte de una investigación más amplia vinculada a la venta de cocaína y marihuana en esa zona de Paraná.

El despliegue policial generó un importante movimiento en el barrio y volvió a poner atención sobre una propiedad que ya había sido allanada en distintas oportunidades por causas similares.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, las autoridades analizan ahora el material tecnológico secuestrado para determinar posibles conexiones con otras maniobras vinculadas al narcomenudeo en la capital entrerriana.