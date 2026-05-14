 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Operativo antidrogas

Allanaron una vivienda en Concordia y encontraron seis piedras de cocaína compactada

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de Perú y Castelli, donde personal de Drogas Peligrosas encontró droga, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

14 de Mayo de 2026
Allanamientos en Concordia.
Allanamientos en Concordia.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la zona de Perú y Castelli, donde personal de Drogas Peligrosas encontró droga, dinero en efectivo y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

Un operativo antidrogas realizado en la ciudad de Concordia terminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de cocaína compactada durante un allanamiento llevado adelante por personal policial en la zona sur de la ciudad.

 

El procedimiento se concretó durante la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Perú y Castelli, luego de una orden judicial emitida en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

 

 

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que el allanamiento fue ejecutado por efectivos de la División Drogas Peligrosas, bajo disposiciones del fiscal Fabio Zabaleta y del Juzgado de Garantías N° 4.

 

Qué encontraron durante el operativo

 

Durante la requisa en el domicilio, los efectivos hallaron seis piedras compactadas de cocaína, además de dinero en efectivo y distintos elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de droga.

 

Entre los objetos secuestrados aparecieron teléfonos celulares, recortes circulares de nylon, tijeras y un dosificador, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

 

Allanamientos en Concordia.
Allanamientos en Concordia.

 

El procedimiento generó movimiento policial en el sector y formó parte de una investigación que venía desarrollándose desde hace varios días en Concordia.

 

Cuatro personas quedaron detenidas

 

Como resultado del operativo, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia.

 

 

Por el momento, no trascendieron oficialmente las identidades de los involucrados ni mayores detalles sobre el avance de la investigación judicial.

 

El secuestro de cocaína compactada y elementos de corte volvió a poner el foco sobre las causas vinculadas al narcomenudeo en distintos sectores de Concordia, donde en las últimas semanas se intensificaron los procedimientos policiales relacionados con la venta de estupefacientes.

Temas:

allanamientos Concordia droga
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso