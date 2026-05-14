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Allanaron un taller clandestino y rescataron a 20 personas que vivían en condiciones “inhumanas”

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio porteño de Monte Castro, donde funcionaba un presunto centro de explotación laboral. Entre las personas rescatadas había siete menores de edad y ciudadanos extranjeros.

14 de Mayo de 2026
Taller clandestino.
Taller clandestino.

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio porteño de Monte Castro, donde funcionaba un presunto centro de explotación laboral. Entre las personas rescatadas había siete menores de edad y ciudadanos extranjeros.

Un operativo realizado en el barrio porteño de Monte Castro terminó con el rescate de 20 personas que vivían y trabajaban en un presunto taller clandestino dedicado a la confección textil. Entre las víctimas había siete menores de edad y ciudadanos extranjeros, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

 

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en una vivienda ubicada sobre calles Bahía Blanca y Arregui. La causa investiga posibles delitos vinculados a explotación laboral y reducción a condiciones de extrema vulnerabilidad.

 

 

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, subrogado por Ariel Lijo, en el marco de una investigación que apuntaba al funcionamiento irregular del lugar.

 

Condiciones precarias y modalidad “cama caliente”

 

De acuerdo con lo informado oficialmente, las personas rescatadas vivían en condiciones consideradas inhumanas y permanecían dentro del inmueble bajo fuertes restricciones.

Detenidos por el taller clandesitno.
Detenidos por el taller clandesitno.

 

Los investigadores señalaron que las víctimas no contaban con libertad plena para ingresar o salir del lugar y que trabajaban bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, un sistema en el que distintas personas utilizan la misma cama en turnos rotativos debido a las extensas jornadas laborales.

 

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 23 máquinas de coser, teléfonos celulares, documentación y cuadernos con anotaciones que podrían resultar claves para avanzar en la causa judicial.

 

 

Dos detenidos y una causa por trata

 

Como resultado del operativo, una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron detenidos acusados de estar a cargo del taller clandestino. Ambos quedaron imputados por presuntas infracciones a la Ley de Trata.

 

 

En el procedimiento también participaron organismos especializados en asistencia a víctimas, personal del área de Migraciones y representantes de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.

 

La investigación continuará ahora con el análisis de la documentación secuestrada y las declaraciones de las personas rescatadas, mientras la Justicia intenta determinar el alcance de las maniobras y las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.

Temas:

taller clandestino condiciones inhumanas Buenos Aires
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