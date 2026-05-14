Allanaron un taller clandestino y rescataron a 20 personas que vivían en condiciones “inhumanas”

Un operativo realizado en el barrio porteño de Monte Castro terminó con el rescate de 20 personas que vivían y trabajaban en un presunto taller clandestino dedicado a la confección textil. Entre las víctimas había siete menores de edad y ciudadanos extranjeros, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad en una vivienda ubicada sobre calles Bahía Blanca y Arregui. La causa investiga posibles delitos vinculados a explotación laboral y reducción a condiciones de extrema vulnerabilidad.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, subrogado por Ariel Lijo, en el marco de una investigación que apuntaba al funcionamiento irregular del lugar.

Condiciones precarias y modalidad “cama caliente”

De acuerdo con lo informado oficialmente, las personas rescatadas vivían en condiciones consideradas inhumanas y permanecían dentro del inmueble bajo fuertes restricciones.

Detenidos por el taller clandesitno.

Los investigadores señalaron que las víctimas no contaban con libertad plena para ingresar o salir del lugar y que trabajaban bajo la modalidad conocida como “cama caliente”, un sistema en el que distintas personas utilizan la misma cama en turnos rotativos debido a las extensas jornadas laborales.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 23 máquinas de coser, teléfonos celulares, documentación y cuadernos con anotaciones que podrían resultar claves para avanzar en la causa judicial.

Dos detenidos y una causa por trata

Como resultado del operativo, una mujer de 45 años y un hombre de 37 fueron detenidos acusados de estar a cargo del taller clandestino. Ambos quedaron imputados por presuntas infracciones a la Ley de Trata.

En el procedimiento también participaron organismos especializados en asistencia a víctimas, personal del área de Migraciones y representantes de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación continuará ahora con el análisis de la documentación secuestrada y las declaraciones de las personas rescatadas, mientras la Justicia intenta determinar el alcance de las maniobras y las condiciones en las que funcionaba el establecimiento.