Solidaridad: denunciaron estafa con buzos de egresados, pero emprendedoras ayudarán a los chicos

La denuncia por buzos de egresados en Paraná generó indignación entre familias de la escuela Francisco Soler de Bajada Grande, luego de que una madre fuera acusada de gastar cerca de dos millones de pesos que habían sido recaudados para confeccionar prendas destinadas a alumnos de sexto grado.

La presentación penal fue realizada por un grupo de entre 20 y 30 padres ante la Comisaría 11° de Bajada Grande. Según señalaron, la mujer —madre de uno de los estudiantes— se había ofrecido para gestionar la confección de remeras y camperas de egresados, pero nunca concretó el pedido y se gastó el dinero, según dio cuenta Elonce.

Con el correr de los días y ante la falta de respuestas, las familias comenzaron a sospechar. Finalmente, la acusada habría reconocido que nunca realizó un convenio con la empresa encargada de fabricar las prendas y que el dinero ya había sido gastado.

“Se jugó con la ilusión de los chicos”

La situación provocó un fuerte impacto emocional entre los estudiantes y sus familias, que esperaban recibir los tradicionales buzos de egresados para cerrar el ciclo escolar. “Nosotros nos reunimos para denunciar a J.R., que nos estafó en casi dos millones de pesos en remeras y camperas para los chicos”, expresó uno de los padres afectados tras radicar la denuncia.

Otro de los familiares lamentó las consecuencias que tuvo el episodio para los niños. “Se jugó con la ilusión de los chicos, que salieron de la escuela esperando tener la remera y la campera”, manifestó.

La noticia rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue difundida por Elonce, generando repercusión en distintos sectores de Paraná, que criticaron el perjuicio sufrido por las familias y por los alumnos de la institución educativa.

El gesto solidario que cambió la historia

Sin embargo, cuando parecía que los estudiantes se quedarían sin sus prendas de egresados, apareció un gesto solidario que modificó el panorama.

Las emprendedoras de "Nueve Metros Oficial" decidieron intervenir luego de conocer lo ocurrido y ofrecieron confeccionar los buzos para los chicos de manera solidaria, supo Elonce.

“Vimos la noticia y supimos que teníamos que hacer algo. Detrás de esa estafa hay chicos ilusionados y familias que hicieron un gran esfuerzo”, señalaron desde el emprendimiento dedicado a la confección de buzos, remeras y estampados.

Las emprendedoras explicaron además que decidieron “transformar la indignación en acción” y pusieron su taller a disposición para que los alumnos pudieran finalmente contar con sus prendas de egresados.

Emoción y agradecimiento de las familias

La iniciativa generó alivio y emoción entre los padres de los estudiantes afectados, quienes expresaron públicamente su agradecimiento.

“El emprendimiento Nueve Metros Oficial nos regala los buzos para los chicos. Salió de corazón de las chicas del emprendimiento, así que, por favor, síganlo en las redes”, escribió una de las madres en redes sociales.

La mujer contó además cómo reaccionaron las familias al recibir la noticia. “Hoy hablábamos con las mamás y estaban súper felices; hubo mamás que lloraban de la emoción cuando les conté el mensaje que me había llegado”, relató según pudo conocer Elonce.

Según indicaron, las prendas ya comenzaron a confeccionarse y en los próximos días podrían ser entregadas a los estudiantes de sexto grado de la escuela Francisco Soler. De esta manera, el gesto solidario de las jóvenes emprendedoras de Paraná, cambió el final de la triste historia.