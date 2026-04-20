Denunciaron a madre por quedarse con casi $2 millones destinados a buzos de egresados de Paraná

Padres de alumnos de la escuela Francisco Soler denuncian a una madre por estafa, tras quedarse con casi $2 millones destinados a la confección de buzos de egresados.
Un grupo de entre 20 y 30 padres de alumnos de sexto grado de la escuela Francisco Soler, en Paraná, presentó una denuncia penal en la Comisaría 11° de Bajada Grande contra una madre, acusada de estafar a la comunidad educativa con casi 2 millones de pesos. La mujer, madre de un estudiante, se ofreció para gestionar la confección de buzos y remeras de egresados, pero nunca cumplió con lo prometido, lo que desencadenó la denuncia formal.
Según los relatos de los padres, la mujer aseguró tener un acuerdo con una empresa encargada de la confección de las prendas. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir irregularidades. A pesar de recibir varias excusas y promesas no cumplidas, la mujer mantenía el control sobre los pagos y las entregas, lo que generó sospechas en los padres. A medida que las fechas de entrega se posponían, las dudas aumentaban, hasta que el lunes, cuando se esperaba la entrega de los buzos, la acusada confesó que nunca realizó un convenio con la empresa y que el dinero había sido gastado, lo que causó gran indignación entre las familias.
Excusas y falta de entrega: las promesas rotas
Los padres explicaron que, en primer lugar, la mujer había acordado entregar las remeras el 5 de abril, pero no cumplió. A continuación, pospuso la fecha para el 20 de abril, justificando el retraso con excusas sobre problemas con la empresa que supuestamente malinterpretó los pedidos. Sin embargo, la empresa negó cualquier vínculo con la mujer y mostró capturas de pantalla que demostraban que no se había realizado ningún pago ni convenio. Además, los padres afirman que la mujer no permitió que ninguno de ellos acompañara los pagos, lo que aumentó la desconfianza.
“Nosotros nos reunimos para denunciar a J.R., que nos estafó en casi dos millones de pesos en remeras y camperas para los chicos. Ella había hecho el pago de la primera y segunda tanda para tener todos la remera y la campera”, dijo uno de los padres afectados. La situación empeoró cuando se descubrió que el dinero de las remeras —unos 1.624.000 pesos— había sido recibido por la mujer, pero no se había entregado ninguna prenda. “Ella no nos dio explicaciones de nada y dijo que se vino a autodenunciar. Ella sabía lo que había hecho y supuestamente tenía problemas económicos y jugando con la ilusión de los chicos", agregó otro padre, visiblemente molesto por el daño causado en diálogo con Reporte 100.7.
El impacto emocional y la esperanza de justicia
El impacto de la situación no solo ha sido económico, sino también emocional para los niños, quienes estaban expectantes por recibir sus prendas de egresados. “No es tanto el tema económico de la plata, sino que se jugó con la ilusión de los chicos, que salieron de la escuela esperando tener la remera y la campera”, expresó otro de los padres, visiblemente afectado por el daño que sufrió la comunidad escolar.
El caso ha tomado gran repercusión, no solo por la cuantía de la estafa, sino también por el daño emocional que sufrió la familia de cada alumno. Algunos padres también denunciaron que la mujer habría intentado intimidarlos con amenazas para que no continuaran con la denuncia. Sin embargo, el caso ya está en manos de la Justicia, y los afectados esperan que se logre una resolución favorable y que se pueda recuperar el dinero o, al menos, que se haga justicia por el daño causado a sus hijos.