Activaron un alerta por la desaparición de una nena de 12 años en Neuquén

La menor fue vista por última vez el martes por la noche en un hogar de Neuquén. La Policía activó el Alerta Nati y pidió colaboración.
La Policía de Neuquén activó el protocolo Alerta Nati para intensificar la búsqueda de una niña de 12 años que desapareció el martes por la noche en la capital provincial.
La menor fue identificada como Romina Tiziana Tobares y fue vista por última vez en el Hogar Lago Espejo, ubicado en la ciudad de Neuquén.
De acuerdo a la información oficial difundida por las autoridades, la adolescente mide aproximadamente 1,55 metros, es de tez morena, contextura delgada, tiene cabello largo y ondulado y ojos marrones.
Características y vestimenta
Al momento de su desaparición, Romina vestía una campera deportiva negra, pantalón azul y zapatillas blancas, según detalló la Policía neuquina.
La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, mientras continúan los operativos y tareas investigativas para dar con el paradero de la menor.
Desde las fuerzas de seguridad solicitaron a la comunidad que cualquier dato o información relevante sea comunicada de inmediato a la Comisaría Séptima de Neuquén o a las líneas oficiales de emergencia.
El Alerta Nati
La Alerta Nati, actualmente en vigor, tiene origen en un caso que marcó un antes y un después para la comunidad neuquina. Tras la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994, se impulsó una normativa que buscara acelerar y eficientizar los procedimientos para ubicar a niñas, niños y adolescentes extraviados. Natalia, de 12 años, desapareció tras salir de su casa en San Martín de los Andes.
En aquel entonces, la denuncia por desaparición solo se aceptaba después de 48 horas, lo que motivó la movilización comunitaria y, con el tiempo, el desarrollo de una ley específica.
La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, regula los pasos a seguir ante las desapariciones de menores de 18 años. Los procedimientos establecidos surgen de la experiencia social y policial acumulada desde la década del noventa. La aplicación de la Alerta Nati no solo estructura la respuesta estatal sino que promueve la rápida difusión pública y el involucramiento de la ciudadanía para acelerar la localización.
También buscan a una mujer
Por otra parte, la policía también inició la búsqueda de una mujer de 33 años, identificada como Estela Isabel Castro, que fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357. Mide 1,57 metros, tiene tez trigueña, cabello oscuro y lacio, y contextura delgada. También se detalló que al momento de su desaparición vestía remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Además, llevaba consigo su teléfono celular.