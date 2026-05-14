"Después quieren que los campeones del mundo volvamos al país”, el fuerte descargo de Di María

Ángel Di María quedó en el centro de la polémica después de publicar un fuerte mensaje en redes sociales tras la clasificación de Rosario Central a las semifinales del Torneo Apertura.

El futbolista reaccionó luego de las declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, quien cuestionó el arbitraje tras la derrota de la Academia en el Gigante de Arroyito y aseguró que su equipo se sintió perjudicado por algunas decisiones durante el encuentro.

La discusión se instaló especialmente por el gol anulado a Alejo Véliz y por otras jugadas que generaron reclamos desde el conjunto de Avellaneda.

El descargo de Di María

A través de una historia de Instagram, Ángel Di María defendió el triunfo de Rosario Central y apuntó contra quienes cuestionaron la clasificación del equipo rosarino.

“Cómo molesta Central”, escribió el campeón del mundo al comienzo del mensaje.

Luego agregó: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

Además, el futbolista utilizó el término “caretas” para referirse a quienes instalaron el debate arbitral tras el partido disputado en Rosario.

La frase más filosa

En otro tramo de la publicación, Ángel Di María dejó una frase que rápidamente se viralizó y que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas recibidas en los últimos días.

“Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?”, escribió el jugador de Rosario Central.

El mensaje también incluyó una defensa de la jugada anulada a Alejo Véliz, ya que el campeón del mundo aseguró que no existió posición adelantada en esa acción.

Un clima caliente tras la clasificación

La tensión aumentó después de las declaraciones de Diego Milito, quien había cuestionado el presente del fútbol argentino tras la eliminación de Racing.

Incluso, el debate llegó hasta River, próximo rival de Rosario Central en semifinales, después de que el ex presidente millonario Rodolfo D'Onofrio hiciera referencia a la necesidad de tener “la guardia alta”.

Mientras tanto, Rosario Central continúa enfocado en la próxima instancia del Torneo Apertura, en medio de un clima cargado de polémicas y cruces públicos tras uno de los partidos más discutidos de los cuartos de final.