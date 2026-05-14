La Escuela de Perros Guía Argentinos trabaja en articulación con el Club de Leones de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El proyecto de la Escuela de Perros Guía Argentinos llega a Paraná a través del Club de Leones local, que articula el acceso de personas con discapacidad visual a una escuela única en el país y con certificación internacional.
La iniciativa de La Escuela de Perros Guía Argentinos se convirtió en un proyecto pionero a nivel nacional con el desarrollo de la única escuela del país dedicada a la formación de perros de asistencia con certificación nacional e internacional. El trabajo, que comenzó hace 16 años, combina entrenamiento especializado, inclusión social y acompañamiento a personas con discapacidad visual.
Carlos Botinardi, director fundador del proyecto, recordó a Elonce cómo nació la idea casi de manera casual dentro del ámbito del Club de Leones. “Mis amigos me dicen media de nylon, yo me engancho con cualquier cosa. Empecé a leer, a buscar en internet”, relató sobre los primeros pasos de una iniciativa que con el tiempo se transformó en una referencia regional.
La escuela funciona en Quilmes Oeste, en el límite con Berazategui, donde los perros nacen, son seleccionados y entrenados desde cero. “Los perros nacen, se seleccionan y se entrenan en la escuela”, explicó Botinardi, quien destacó que el proceso está completamente centralizado para garantizar estándares de calidad y seguridad.
En paralelo, el Club de Leones Internacional cumple un rol clave como red de contacto, difusión y detección de potenciales beneficiarios en distintas ciudades del país. En el caso de Paraná, los clubes locales —como el Club de Leones Paraná Parque Urquiza— actúan como nexo entre las personas con discapacidad visual y la escuela.
“Un club de Leones de otra ciudad se contacta con nosotros y ahí empezamos el derrotero para ver si pueden ser futuros usuarios”, explicó Carlos Botinardi.
Un entrenamiento especializado y criterios estrictos
El proyecto trabaja exclusivamente con líneas genéticas específicas de trabajo, como labradores y golden retriever, por son humanos dependientes y muy receptivos al entrenamiento, aunque también pueden incorporarse otras razas bajo criterios técnicos. Según explicó el fundador, no cualquier perro es apto para este tipo de tareas debido a requerimientos legales y de seguridad.
“Para un tema jurídico legal y de seguro tienen que ser perros que provienen de una línea específica de sangre de trabajo”, señaló. En ese sentido, remarcó que el objetivo no es solo la obediencia, sino la capacidad del animal de asistir activamente a una persona con discapacidad visual en su vida cotidiana.
Botinardi explicó que estos perros se destacan por su entrenamiento avanzado, que les permite responder a órdenes sin distracciones. “El perro estaría entre medio de los dos y cumpliendo la orden, no desobedeciendo lo que le está diciendo por el entrenamiento que lleva”, detalló.
Inclusión, discapacidad visual y trabajo comunitario
La experiencia también tiene un fuerte impacto social. Belén Carballal, integrante del Club de Leones Internacional de Paraná, destacó la importancia del proyecto en el acompañamiento a personas con baja visión. “Yo tengo baja visión, de un ojo no veo nada y del otro veo muy poquito”, contó durante la entrevista con Elonce.
Desde su experiencia, resaltó el valor del acompañamiento de los perros guía para mejorar la autonomía de las personas. “El acompañamiento del perro ya es muy importante para la persona que realmente lo necesita”, afirmó.
El trabajo del Club de Leones, en articulación con la escuela de perros guía, forma parte de una de sus causas globales vinculadas a la salud visual y la inclusión social. En ese marco, también se desarrollan actividades solidarias en hospitales como el Garrahan, donde los perros acompañan a niños en tratamiento oncológico.
Expansión internacional y acceso a perros guía
El proyecto no se limita al país, sino que ha comenzado a expandirse a otros puntos de América Latina. Actualmente, la escuela trabaja en la creación de filiales en países como Colombia y Ecuador, además de colaboraciones previas con Chile.
“El objetivo es poder armar una filial en Colombia. Ya tenemos una en Ecuador”, explicó Botinardi, quien destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa en la región.
Para acceder a un perro guía, las personas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos haber realizado previamente un curso de orientación y movilidad con bastón, además de condiciones habitacionales adecuadas para la convivencia con el animal.
“Tratamos en lo posible que en la casa no haya más perros, o si los hay que haya uno”, detalló el especialista, quien remarcó que el proceso de asignación se realiza de manera personalizada.
Un proyecto con impacto social y humano
La experiencia se consolidó como una iniciativa de alto impacto social, que combina entrenamiento profesional, inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad visual.
Desde su creación hasta su expansión internacional, el proyecto continúa creciendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes necesitan asistencia en su movilidad diaria, reforzando el vínculo entre humanos y animales como herramienta de autonomía e inclusión. El sitio web oficial: www.perroguia.com.ar.