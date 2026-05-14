La receta electrónica ya se puede consultar desde la app Mi Argentina: cómo acceder

La receta electrónica dio un nuevo paso en su implementación en el sistema sanitario argentino tras ser incorporada a la aplicación Mi Argentina. Desde ahora, los usuarios podrán acceder a sus prescripciones médicas emitidas en plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS) durante los últimos 60 días.

El avance forma parte de un proceso de digitalización e interoperabilidad impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, que busca unificar en un solo entorno digital la información médica que hasta ahora se encontraba distribuida en distintos sistemas. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a sus datos de salud de manera segura y centralizada.

El funcionamiento del sistema se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que permite localizar cada prescripción de manera precisa. Este mecanismo evita duplicaciones y vincula cada receta electrónica con el CUIL del paciente, garantizando así una consulta ordenada y confiable.

Cómo acceder a las recetas desde Mi Argentina

Para visualizar las recetas electrónicas, los usuarios deberán habilitar el servicio dentro de la aplicación Mi Argentina. El proceso consiste en ingresar a la sección “suscribir servicios”, seleccionar el área de Salud y activar la opción “recetas electrónicas”, autorizando previamente el intercambio de datos entre plataformas.

Una vez realizado este paso, las prescripciones podrán consultarse desde la sección Salud de la app, donde se encontrarán las recetas emitidas en el período habilitado.

Las autoridades remarcaron que el esquema garantiza la confidencialidad de los datos y que solo el titular de la información puede acceder a sus recetas electrónicas.

Un sistema de salud más integrado y digital

El desarrollo de la receta electrónica se realizó en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ambos organismos trabajan en la modernización de los procesos administrativos del sistema sanitario a través de herramientas digitales.

En ese marco, la receta electrónica ya había comenzado a implementarse en enero de 2025 para la prescripción de medicamentos, y en julio se amplió su uso a indicaciones médicas como estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos.