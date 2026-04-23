 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Nueva función para conductores

Google Maps habilitó aviso de radares en Argentina en tiempo real: cómo activarlo paso a paso

La función de Google Maps permite visualizar radares fijos y móviles en tiempo real, y recibir alertas de voz durante la conducción. Está disponible en Android y iOS y se activa con simples ajustes dentro de la aplicación.

23 de Abril de 2026
Cómo activar el aviso de radares en Google Maps.
Cómo activar el aviso de radares en Google Maps. Foto: (Google Maps).

REDACCIÓN ELONCE

La función de Google Maps permite visualizar radares fijos y móviles en tiempo real, y recibir alertas de voz durante la conducción. Está disponible en Android y iOS y se activa con simples ajustes dentro de la aplicación.

Las alertas de radares en Google Maps ya están disponibles en Argentina y comenzaron a implementarse como una herramienta clave para mejorar la experiencia de conducción y reforzar la seguridad vial. La nueva función permite a los usuarios visualizar controles de velocidad en el mapa y recibir avisos en tiempo real mientras circulan.

 

La actualización incorporó íconos de cámaras a lo largo del recorrido y notificaciones sonoras que se activan al aproximarse a un radar. Estas advertencias se integran con otras herramientas ya disponibles, como el velocímetro en pantalla y el indicador de límites de velocidad, que ayudan a los conductores a mantener un control más preciso durante el viaje.

La funci&oacute;n permite visualizar cinem&oacute;metros fijos y m&oacute;viles en tiempo real.
La función permite visualizar cinemómetros fijos y móviles en tiempo real.

 

La función no requiere descargas adicionales ni aplicaciones externas, ya que está incluida dentro de la plataforma tanto para dispositivos Android como iOS. De esta manera, los usuarios pueden acceder a las nuevas herramientas directamente desde la app oficial.

 

Cómo activar las alertas paso a paso

 

Si bien Google Maps no presenta una opción específica para “activar radares”, el sistema funciona al habilitar ciertas configuraciones dentro de la aplicación. El primer paso consiste en actualizar la app a su versión más reciente desde Play Store o App Store.

 

Luego, se debe ingresar al perfil de usuario, acceder al menú de “Ajustes” y dirigirse a “Configuración de navegación”. Allí, es necesario activar las opciones de “Límites de velocidad” y “Velocímetro”, que permiten visualizar información en tiempo real y habilitan las alertas en ruta.

 

En caso de que los avisos no aparezcan, se recomendó cerrar sesión, limpiar la memoria caché o configurar el idioma en Español (Argentina). También se indicó que el despliegue es progresivo, por lo que puede variar según la región o el perfil del usuario.

 

Cómo funcionan los avisos y reportes de usuarios

 

Los radares fijos se muestran mediante un ícono de cámara ubicado al costado de la vía. Al acercarse, la aplicación emite un aviso de voz y despliega una advertencia visual en pantalla. Si el conductor supera el límite permitido, el velocímetro cambia de color para alertar sobre la infracción.

 

En el caso de los controles móviles o temporales, la información depende de los reportes de otros usuarios. La aplicación permite indicar la presencia de operativos en tiempo real, lo que amplía la cobertura y mejora la precisión de los avisos para toda la comunidad.

 

Para reportar un radar, el usuario debe tocar el botón “+” durante la navegación y seleccionar la opción correspondiente, como “Radar” o “Control de velocidad”. Luego, se confirma la ubicación y el sistema incorpora el dato al mapa. Google Maps prioriza los reportes recientes y aquellos que coinciden entre varios conductores.

 

Si la función aún no aparece, se aconsejó verificar la región configurada en la cuenta, reiniciar el dispositivo o esperar algunos días, ya que muchos usuarios indicaron que la activación se realiza de manera automática y gradual.

Temas:

radares Google Maps
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso