En medio de un contexto económico complejo y con una creciente demanda de trabajos informales y oficios, un emprendedor de Paraná desarrolló “Omix”, una aplicación pensada para conectar trabajadores independientes con personas que necesitan contratar servicios.

La plataforma comenzó a funcionar en marzo y ya reúne a cerca de cien usuarios registrados. Su creador, Pablo Piedrabuena, explicó a Elonce que la iniciativa surgió junto a su familia ante la necesidad de generar nuevas oportunidades laborales y facilitar el acceso a trabajadores de confianza.

“La idea nació por la situación económica y por la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y necesitan seguir subsistiendo”, señaló.

Cómo funciona la aplicación

A diferencia de otras plataformas, Omix no permite que los trabajadores publiquen directamente sus servicios, sino que son los clientes quienes cargan una necesidad o pedido puntual.

Una vez publicado el trabajo, distintos trabajadores registrados pueden visualizar la solicitud y decidir si desean ofertar el servicio. Luego, el cliente elige a quién contratar según el precio, la calificación y la propuesta recibida.

Crearon una app para conectar trabajadores con empleadores que buscan servicios

“El trabajador ve la demanda real de la ciudad y elige si quiere tomar ese trabajo”, explicó Piedrabuena.

Oficios y servicios más buscados

Entre los rubros más solicitados aparecen trabajos de albañilería, jardinería, reparación de electrodomésticos y costura, aunque la plataforma también permite ofrecer tareas vinculadas al cuidado de personas, paseadores de perros y otros servicios.

“Quien quiere trabajar puede encontrar oportunidades y quien necesita un servicio también puede resolverlo rápido”, sostuvo el creador de la aplicación en diálogo con Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Seguridad y calificaciones

La app solicita registro mediante correo electrónico y número de teléfono, mientras que para publicar trabajos o realizar ofertas los usuarios deben validar identidad mediante fotografía del DNI.

Además, el sistema permite que los clientes califiquen a los trabajadores luego de cada servicio realizado, generando así un historial de referencias y confianza para futuros usuarios.

Pablo Piedrabuena, desarrollador

“Eso le da más credibilidad al trabajo del proveedor”, explicó Piedrabuena.

Disponible para Android

Actualmente, Omix funciona únicamente para dispositivos Android y puede descargarse desde Google Play. Por el momento, la aplicación opera exclusivamente en Paraná, aunque sus desarrolladores no descartan expandirse a otras ciudades más adelante.