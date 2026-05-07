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Crearon una app para conectar trabajadores con empleadores que buscan servicios

Un desarrollador paranaense lanzó “Omix”, una aplicación que vincula oficios y servicios con potenciales clientes. Pablo Piedrabuena, impulsor de la iniciativa, explicó a Elonce cómo surgió la iniciativa y cómo funciona.

7 de Mayo de 2026
Pablo Piedrabuena, desarrollador
Pablo Piedrabuena, desarrollador Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un desarrollador paranaense lanzó “Omix”, una aplicación que vincula oficios y servicios con potenciales clientes. Pablo Piedrabuena, impulsor de la iniciativa, explicó a Elonce cómo surgió la iniciativa y cómo funciona.

En medio de un contexto económico complejo y con una creciente demanda de trabajos informales y oficios, un emprendedor de Paraná desarrolló “Omix”, una aplicación pensada para conectar trabajadores independientes con personas que necesitan contratar servicios.

 

La plataforma comenzó a funcionar en marzo y ya reúne a cerca de cien usuarios registrados. Su creador, Pablo Piedrabuena, explicó a Elonce que la iniciativa surgió junto a su familia ante la necesidad de generar nuevas oportunidades laborales y facilitar el acceso a trabajadores de confianza.

 

“La idea nació por la situación económica y por la cantidad de personas que se quedaron sin trabajo y necesitan seguir subsistiendo”, señaló.

Cómo funciona la aplicación

 

A diferencia de otras plataformas, Omix no permite que los trabajadores publiquen directamente sus servicios, sino que son los clientes quienes cargan una necesidad o pedido puntual.

 

Una vez publicado el trabajo, distintos trabajadores registrados pueden visualizar la solicitud y decidir si desean ofertar el servicio. Luego, el cliente elige a quién contratar según el precio, la calificación y la propuesta recibida.

Crearon una app para conectar trabajadores con empleadores que buscan servicios

 

“El trabajador ve la demanda real de la ciudad y elige si quiere tomar ese trabajo”, explicó Piedrabuena.

Oficios y servicios más buscados

 

Entre los rubros más solicitados aparecen trabajos de albañilería, jardinería, reparación de electrodomésticos y costura, aunque la plataforma también permite ofrecer tareas vinculadas al cuidado de personas, paseadores de perros y otros servicios.

 

“Quien quiere trabajar puede encontrar oportunidades y quien necesita un servicio también puede resolverlo rápido”, sostuvo el creador de la aplicación en diálogo con Nunca es tarde, el programa que se emite por Elonce.

Seguridad y calificaciones

 

La app solicita registro mediante correo electrónico y número de teléfono, mientras que para publicar trabajos o realizar ofertas los usuarios deben validar identidad mediante fotografía del DNI.

 

Además, el sistema permite que los clientes califiquen a los trabajadores luego de cada servicio realizado, generando así un historial de referencias y confianza para futuros usuarios.

Pablo Piedrabuena, desarrollador
Pablo Piedrabuena, desarrollador

“Eso le da más credibilidad al trabajo del proveedor”, explicó Piedrabuena.

 

Disponible para Android

 

Actualmente, Omix funciona únicamente para dispositivos Android y puede descargarse desde Google Play. Por el momento, la aplicación opera exclusivamente en Paraná, aunque sus desarrolladores no descartan expandirse a otras ciudades más adelante.

Temas:

aplicación de trabajo nueva app en Paraná búsqueda de trabajo búsqueda de empleo
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