La Educación Técnica abre caminos laborales: “Aprendemos cosas nuevas todos los días”

En la Escuela Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná, estudiantes de quinto año trabajan diariamente en talleres de electricidad y electrónica, donde combinan teoría, simulaciones digitales y prácticas concretas para formarse en uno de los rubros con mayor salida laboral.

En diálogo con Elonce, el profesor Luciano Bosoms, docente de Educación Secundaria Técnico-Profesional, explicó que los alumnos primero realizan representaciones gráficas de circuitos eléctricos en papel y luego utilizan programas de software específicos para simular el funcionamiento antes de pasar a la práctica con materiales reales.

Escuela Técnica Nº5 de Paraná (foto Elonce)

“Si cometen algún error, pueden detectarlo en la simulación antes de utilizar los materiales en la práctica”, señaló.

Formación con salida laboral

El docente destacó que el sector energético posee una fuerte demanda laboral y remarcó que los estudiantes egresan con herramientas concretas para trabajar tanto de manera independiente como en relación de dependencia.

“Cuando terminan séptimo año pueden matricularse y hacer instalaciones eléctricas por cuenta propia”, explicó.

Sin embargo, advirtió que sostener los talleres representa un importante desafío económico debido al elevado costo de materiales, herramientas e insumos necesarios para las prácticas técnicas.

Por ese motivo, la institución realizará este sábado desde las 15 un mate bingo solidario destinado a recaudar fondos para continuar equipando los talleres. "Necesitamos que la comunidad también se haga parte de la formación de nuestros ciudadanos y colabore en el mate bingo", instó el docente.

Aprender desde la práctica

Durante la recorrida por el taller, estudiantes compartieron sus experiencias y explicaron cómo desarrollan las actividades.

Escuela Técnica Nº5 de Paraná (foto Elonce)

Elías, uno de los alumnos, contó que trabaja con simuladores de circuitos eléctricos y destacó el valor de aprender mediante herramientas tecnológicas. “Siempre estamos haciendo cosas nuevas y me gusta trabajar con la computadora porque aprendo mucho”, expresó.

También reconoció que luego llega el desafío de trasladar esos conocimientos a la práctica concreta en el taller.

Mujeres en la escuela de educación técnica

Otra de las estudiantes, Xiomara, relató que decidió ingresar a la escuela de educación técnica atraída por la posibilidad de aprender oficios y adquirir conocimientos diferentes a los de una escuela tradicional. “Aprendemos construcción, carpintería, electricidad y muchas cosas nuevas”, comentó.

Escuela Técnica Nº5 de Paraná (foto Elonce)

La joven destacó además la importancia de que más mujeres se animen a estudiar en instituciones de educación técnicas, históricamente vinculadas a ámbitos con mayoría masculina. “Cuesta, pero está bueno que las mujeres salgamos y estudiemos en escuelas técnicas”, afirmó.

Mientras tanto, la comunidad educativa continúa impulsando actividades solidarias para sostener el funcionamiento de los talleres y garantizar que los estudiantes puedan seguir formándose con prácticas reales y materiales adecuados.