Escuela Técnica Nº5 de Paraná realizará un mate bingo para sostener talleres y reparaciones

La Escuela de Educación Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná realizará este sábado un mate bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para sostener los talleres y afrontar gastos de infraestructura, en medio de las dificultades económicas que atraviesan estas instituciones educativas tras la reducción de partidas nacionales.

La actividad fue organizada por la cooperadora escolar y contará con premios, sorteos y servicio de cantina para toda la familia. El rector de la institución, Jorge Sanabria, explicó a Elonce que el dinero recaudado será destinado principalmente a la compra de materiales para las prácticas de los estudiantes.

Escuela de Educación Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná (foto Elonce)

“Necesitamos asistir a los talleres con materia prima y completar algunas mejoras dentro de la escuela”, indicó.

Una actividad para sostener los talleres

Sanabria detalló que el mate bingo se realizará este sábado 9 de mayo desde las 15 en las instalaciones de la escuela, en la esquina de calles Soler y Toscanini, y que la entrada tendrá un valor de 2.000 pesos, incluyendo un cartón y un sorteo especial.

Además de los premios en efectivo, habrá sorteos de artículos electrónicos, canastas de alimentos no perecederos y de elementos de limpieza, además de objetos elaborados por estudiantes y docentes de los talleres.

Escuela de Educación Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná (foto Elonce)

“Queremos que sea una tarde agradable para compartir en familia y también colaborar con la institución”, expresó el rector.

La situación de las escuelas de educación técnica

El directivo explicó que las escuelas de educación técnica requieren permanentemente materiales e insumos específicos para el funcionamiento de sus talleres, algo que actualmente deben sostener con el aporte de cooperadoras y actividades solidarias.

Los alumnos realizan prácticas en talleres de carpintería, herrería, electricidad y mecánica, donde utilizan materiales como madera, metales, cables, herramientas y máquinas industriales.

Escuela de Educación Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná (foto Elonce)

“Las partidas que antes llegaban para máquinas, herramientas y materiales, este año todavía no han llegado”, señaló Sanabria.

También indicó que muchas reparaciones menores de la institución comenzaron a financiarse mediante recursos obtenidos por la cooperadora escolar.

Colaboración de la comunidad

La organización del evento contó con el apoyo de empresas, docentes, alumnos, vecinos y familias de la comunidad educativa, quienes aportaron premios y materiales para los sorteos.

Escuela de Educación Técnica Nº 5 “Malvinas Argentinas” de Paraná (foto Elonce)

Entre los elementos que formarán parte de los premios se encuentran trabajos realizados por estudiantes en los propios talleres de la escuela, como mesas y cajas de madera.

Desde la institución invitaron a toda la comunidad a participar del encuentro solidario y colaborar con el sostenimiento de la educación técnica.