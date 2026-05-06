Convocan a la Marcha Federal Universitaria en Paraná: “El incumplimiento de la ley pone en riesgo la democracia”

La Marcha Federal Universitaria fue convocada por docentes, estudiantes y organizaciones gremiales de distintas universidades del país, en el marco de un reclamo por el financiamiento y la defensa del sistema educativo público. En la ciudad de Paraná, la concentración principal será el martes 12 a las 17 en Plaza 1° de Mayo, desde donde los manifestantes se movilizarán hacia Casa de Gobierno.

Cecilia Piérola, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, explicó el sentido de la convocatoria: “Nos vamos a concentrar en la Plaza de Mayo acá en Paraná y en muchas otras ciudades de la provincia para pedirle al poder ejecutivo que aplique la ley de financiamiento que ya está votada”. Además, remarcó la importancia de la universidad pública como un bien social fundamental.

En ese sentido, sostuvo: “La universidad pública no es un bien o un servicio solo para quienes estudiamos en ella, sino que es una usina de profesionales para toda la sociedad”. También advirtió sobre el impacto estructural que tendría su debilitamiento en áreas clave como salud, educación y arquitectura.

Defensa de la educación pública y reclamo institucional

La convocatoria también pone el foco en el cumplimiento de las leyes vigentes y en la situación institucional del país. Según Piérola, el incumplimiento de normas votadas por el Congreso representa un problema de fondo: “Este incumplimiento de la ley pone en riesgo la democracia”.

La docente explicó que la situación actual involucra a los tres poderes del Estado: el Legislativo aprobó la ley, el Ejecutivo la promulgó pero luego la suspendió, y el Judicial pidió su aplicación. Sin embargo, el reclamo no ha sido atendido, lo que genera preocupación en el sector universitario.

Desde el ámbito estudiantil, Sol Guirín Chapitel, estudiante de la Facultad de Trabajo Social y representante del Frente Universitario Popular, señaló que esperan una movilización masiva: “Esperamos una gran marcha porque sabemos que implica un derecho para toda la sociedad argentina”.

Impacto en estudiantes y becas

Uno de los puntos centrales del reclamo en la Marcha Federal Universitaria es la situación de los estudiantes, especialmente en relación con las becas y el costo de vida. Según se explicó, los montos actuales se encuentran desactualizados frente a la inflación.

“Las becas están súper bajas y la Progresar está en 35.000 pesos”, señaló una de las referentes estudiantiles, quien además remarcó que muchas becas universitarias provinciales son levemente superiores, pero insuficientes para sostener la vida estudiantil.

También se destacó que gran parte del estudiantado trabaja mientras cursa sus estudios, lo que dificulta la permanencia en el sistema educativo. “Muchos estudiantes somos trabajadores a la vez y eso afecta poder sostener nuestras vidas y estudiar”, explicaron.

Unidad del movimiento universitario

Otro eje destacado en la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria es la unidad entre distintos sectores sociales. Tamara Godoy, integrante de la FUER, remarcó que la organización conjunta ha sido clave en los últimos dos años.

“Hace dos años venimos organizándonos de manera conjunta con distintos espacios políticos y gremiales”, afirmó, destacando la importancia de sostener la unidad en un contexto de crisis.

También señaló que el reclamo ya no es exclusivo del sector universitario: “Hoy somos todos los sectores golpeados, por eso si no nos unimos va a ser muy difícil sostenernos”.

Una convocatoria nacional en defensa de lo público

La Marcha Federal Universitaria se perfila como una de las movilizaciones más importantes del año en defensa del sistema educativo. Con epicentro en distintas ciudades del país y fuerte presencia en Paraná, el reclamo busca visibilizar el rol de la universidad pública como motor de movilidad social.

Las organizaciones convocantes llamaron a toda la comunidad a participar: estudiantes, docentes, trabajadores y familias. “Todos somos hijos de la universidad pública de una u otra manera”, expresó Godoy.

La movilización del martes será, según los organizadores, una muestra de unidad y defensa colectiva de la educación pública, la ciencia y la tecnología en la Argentina.

Festival y nuevos reclamos estudiantiles

Además de la movilización central, las organizaciones estudiantiles y docentes anunciaron nuevas actividades para sostener el reclamo. Una de ellas será un festival en defensa de la educación pública que se desarrollará el sábado 16 de mayo desde las 16 en el polideportivo de Oro Verde.

“Tenemos claro que esto no empieza ni termina en la movilización, sino que tiene que continuar hasta la aplicación de la ley”, señaló Valentina Cloz, de Indignadxs. La actividad incluirá música en vivo, artistas locales, radio abierta y espacios de micrófono abierto para compartir experiencias y visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que el objetivo también será reivindicar el rol de la universidad pública: “Poder fundamentar un poco lo que nos trae la universidad pública, no solo las dificultades que tenemos, sino reivindicar lo que conquistamos hasta este punto para seguir defendiéndolo”.

Becas, trabajo y formación en riesgo

Lucas Gutiérrez, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, advirtió que el ajuste impacta directamente sobre herramientas fundamentales para los alumnos. “Nos vemos afectados con las becas que no alcanzan”, expresó.

Además, explicó que también están en riesgo las becas de formación, consideradas clave para la inserción laboral de los estudiantes: “Son muy valiosas porque los estudiantes tienen su primera experiencia trabajando y se adaptan al mundo laboral”.

El dirigente estudiantil destacó que la universidad pública ofrece mucho más que formación académica. “La facultad tiene un montón de herramientas para ofrecer, no solo en lo educativo, también en lo cultural y en la formación constante”, sostuvo.

La situación crítica de Uader y la Facultad de Humanidades

Durante la convocatoria también se expuso la compleja realidad que atraviesa la Universidad Autónoma de Entre Ríos, particularmente la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Estudiantes y docentes preparan marcha federal en defensa de la Universidad Pública

Una estudiante explicó que la institución continúa sin edificio propio: “Nunca tuvimos edificio”. Además, señaló que las condiciones de cursado se agravaron en el último tiempo debido al deterioro presupuestario.

“Cursamos en la Escuela Normal, en el Nacional, en la Quiroz y en la Escuela de Artes. Somos nómades los estudiantes de Uader”, relató. También denunció que el 98% del presupuesto universitario se destina a salarios y no quedan recursos suficientes para infraestructura ni mantenimiento.

La situación, según describieron, impacta tanto en estudiantes como en docentes. “Tenemos docentes que cobran 300 mil pesos por horas cátedra y muchos terminan renunciando porque no pueden vivir de ese salario”, expresaron.