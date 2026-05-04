Preocupación en el ámbito universitario por informe sobre intentos de suicidio en Entre Ríos

Un informe del Ministerio de Salud reveló que se notificaron 841 intentos de suicidio entre julio de 2023 y febrero de 2026 en Entre Ríos. El 75,74% de los casos corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años, mientras que el grupo de 10 a 14 años representa el 12,36%, un dato especialmente alarmante por tratarse de población adolescente.

En ese marco, desde el ámbito universitario, representantes estudiantiles manifestaron preocupación por la situación y plantearon la necesidad de articular políticas públicas entre los distintos estamos del Estado para afrontar la problemática vinculada a salud mental.

Al respecto, el consejero directivo estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Enrique Castaño, señaló a Elonce que los datos son relevantes para el sector. “Son números alarmantes en la franja etaria de 16 a 29 años, que es la que tenemos en las facultades”, expresó.

Indicó además que los centros de estudiantes y espacios de representación son el primer contacto para quienes atraviesan estas situaciones.

Alerta por salud mental en jóvenes

Según explicó Castaño, entre las problemáticas detectadas se encuentran "el consumo problemático, el aislamiento y el uso intensivo de dispositivos". También mencionó el impacto de la virtualidad en los procesos de aprendizaje y en la interacción social. “El aislamiento y la falta de contacto son cuestiones que se ven en el aula”, sostuvo.

El representante estudiantil vinculó estas situaciones con la deserción universitaria. Señaló que algunos estudiantes presentan dificultades para adaptarse a la vida académica y relacionarse con docentes y compañeros. “El aula debe ser un lugar de contención”, afirmó.

Acciones y acompañamiento

Castaño indicó que las facultades cuentan con áreas de bienestar estudiantil para brindar acompañamiento a los universitarios. Además, destacó la importancia de fortalecer estos espacios con políticas públicas.

Castaño señaló que también se realizaron relevamientos que identificaron "la salud mental como una de las principales preocupaciones de los jóvenes".

El dirigente recomendó a los estudiantes buscar ayuda en espacios de confianza. “No tengan vergüenza de pedir ayuda”, expresó.

Asimismo, mencionó la existencia de líneas de asistencia, como el 135, y la necesidad de continuar generando herramientas de contención. De hecho, mencionó la firma de un convenio entre el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.

El informe y las declaraciones reflejan un escenario que involucra a distintos actores y que requiere acciones coordinadas para su abordaje.