Coordinan acciones con organismos internacionales para fortalecer la atención en Salud Mental

Se trata de una estrategia orientada a fortalecer el primer nivel de atención y mejorar el abordaje de la salud mental.
El gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Salud Daniel Blanzaco, recibió este jueves a Eva Jané Llopis, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para avanzar en la implementación del Programa de Acción Global para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP).
Se trata de una estrategia orientada a fortalecer el primer nivel de atención y mejorar el abordaje de la salud mental. En este encuentro también estuvo representando a la OPS la encargada de Gestión de Programas y Alianzas, Cecilia Marzoa. Asimismo, participó el director general de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila.
Allí, el ministro Daniel Blanzaco agradeció la presencia de OPS en la provincia y la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, puntualmente en la salud mental. "Entendemos que la complejidad de la salud mental, los consumos problemáticos y la prevención del suicidio requieren de un abordaje que nadie puede realizar de forma aislada. El trabajo colaborativo con organismos internacionales como la OPS nos permite jerarquizar nuestras redes locales y dotar de herramientas precisas a los equipos del primer nivel de atención, como es la estrategia mhGAP. Esto es lo que le presentamos al gobernador".
Cabe destacar que el mhGAP, impulsa capacitaciones destinadas a profesionales de salud -fundamentalmente a quienes trabajan en el primer nivel de atención y no están especializados en salud mental- en las que se brindan recomendaciones en torno al abordaje de primera línea de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias.
Por su parte, Jané Llopis indicó: "Destacamos el compromiso de la provincia, que no solo pone este tema en agenda, sino que busca fortalecer el abordaje interdisciplinario en el primer nivel de atención. Desde la OPS acompañamos esa tarea con nuestro programa mhGAP, entre otras líneas de cooperación técnica. Ha sido una reunión muy productiva".
La referente advirtió sobre la complejidad del escenario regional: "Las Américas es la única región donde se ha observado un aumento del suicidio. Asimismo, padecimientos como ansiedad y depresión aumentaron el primer año de la pandemia alrededor de un 30 por ciento y desde entonces y todavía no se han vuelto a recuperar niveles prepandémicos".
Trabajo interdisciplinario con equipos técnicos
En el marco de la visita de las representantes de la OPS, se llevó adelante una reunión con el equipo técnico de las direcciones generales de Salud Mental, del Primer Nivel de Atención y de Hospitales, en la cual también intervino de manera virtual por la OPS el referente de Salud Mental Matías Irarrázaval. Allí se acordaron los pasos a seguir en torno a la implementación de la estrategia (mhGAP), puntualmente en lo que respecta a la capacitación a referentes provinciales, quienes luego replicarán y socializarán la propuesta a los centros de atención primaria de la salud. Se acordó una agenda compartida para dar continuidad a las acciones entre la provincia y la OPS.