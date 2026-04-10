Salud retoma los conversatorios sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio

Se retomará la capacitación iniciada en 2025 con un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios. La actividad se realizará el lunes 13 de abril, a las 18, en el salón del Conicet de Diamante, y está dirigida a periodistas, comunicadores, referentes institucionales y público interesado.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos retomará la capacitación iniciada en 2025 con un nuevo encuentro del ciclo de conversatorios ¿Cómo lo digo? El desafío de comunicar sobre salud mental y prevención del suicidio. La actividad se realizará el lunes 13 de abril, a las 18, en el salón del Conicet de Diamante, y está dirigida a periodistas, comunicadores, referentes institucionales y público interesado.
La propuesta es impulsada por la Dirección General de Salud Mental junto al Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, con el acompañamiento de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales de la cartera sanitaria, y busca dar continuidad a un espacio de formación e intercambio que ya tuvo una instancia previa el año pasado en un encuentro en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
La propuesta contará con la participación del director general de Salud Mental, Esteban Dávila, y de la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé, quienes estarán acompañados por integrantes de los equipos técnicos, los comunicadores sociales Martín Turriani y Viviana Rolando.
El objetivo es brindar herramientas para un abordaje responsable de la salud mental en general, y del suicidio en particular, promoviendo una comunicación basada en información adecuada, actualizada y libre de estigmas. Esta perspectiva se enmarca en las normativas vigentes a las que la provincia adhiere: la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y su adhesión provincial (Ley N.º 10.445), así como la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su adhesión provincial (Ley N.º 10.605).
Si bien esta iniciativa cuenta con antecedentes en años anteriores, su continuidad responde a la necesidad de actualizar contenidos y ampliar su alcance frente a una problemática compleja y dinámica. Por ello, la convocatoria se extiende no solo a los medios de comunicación, sino también a todos los actores sociales que, desde distintos ámbitos, asumen la responsabilidad de comunicar.
La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse a través del formulario que se encuentra en el siguiente enlace.