Juzgarían fuera de Concordia al acusado por el femicidio de joven asesinada y descuartizada

La Justicia deberá definir si el juicio por jurados por el femicidio de Luisina Leoncino se realizará fuera de Concordia, luego de que la defensa del único acusado solicitara el cambio de jurisdicción durante la última audiencia de admisión de pruebas.

El planteo fue realizado por los abogados defensores Magdalena Vedoya y Alejandro Giorgio en el marco de la causa que tiene detenido a Horacio Rafael Benítez, alias “Ñoño”, imputado por el delito de femicidio.

Horacio “Ñoño” Benítez, el principal sospechoso por el femicidio de Luisina Leoncino.

La audiencia se desarrolló el pasado jueves 21 de mayo en Tribunales de Concordia y correspondió a la etapa previa al juicio por jurados, donde el juez técnico debe resolver qué pruebas serán incorporadas al debate oral, publicó Concordia Policiales.

La defensa pidió el cambio de jurisdicción

Según trascendió, la defensa argumentó que la fuerte repercusión mediática y pública del caso podría afectar la imparcialidad de los futuros integrantes del jurado popular si el juicio se realiza en Concordia.

De acuerdo con la información difundida, tanto la fiscalía, representada por la fiscal Julia Rivoira, como la querella adhirieron al pedido de prórroga de jurisdicción, aunque sosteniendo argumentos diferentes.

Luisina Leoncino, víctima de femicidio en Concordia

Ahora será el vocal Maximiliano De Larocca Rees quien deberá resolver tanto sobre la admisión de las pruebas como sobre el pedido para trasladar el juicio a otra ciudad de la provincia. La definición podría conocerse el próximo viernes 29 de mayo.

La investigación y la confesión del acusado

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023 y, tras varios días de búsqueda, la investigación comenzó a centrarse en “Ñoño” Benítez, quien mantenía un vínculo con la joven.

La pesquisa avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y movimientos vehiculares vinculados a un Volkswagen Gol perteneciente a un familiar del acusado.

El 30 de julio de 2023 fueron hallados el torso y las piernas de la víctima en la zona de Pampa Soler. Días después, el 2 de agosto, encontraron las partes restantes del cuerpo en un basural ubicado cerca de calles Castelli y Defensa Sur.

Tras el hallazgo de los primeros restos, Benítez confesó el crimen y aportó información que permitió localizar las partes faltantes del cuerpo. Mientras la fiscalía sostiene la imputación por femicidio, la defensa considera que el hecho debería encuadrarse como homicidio simple.