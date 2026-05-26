Incautaron 70 jilgueros que llevaban en una camioneta que evadió un control

Personal policial del Puesto de Control Vial Paso Cerrito secuestró 70 aves silvestres transportadas ilegalmente en una camioneta durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción del departamento Federación.

El procedimiento se concretó cuando efectivos que realizaban controles vehiculares e identificación de personas intentaron detener la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la orden policial, por lo que se inició un seguimiento controlado.

Ante la situación, se dio aviso a personal de las comisarías 20 y 23 de la Jefatura Departamental Federación, que colaboraron en el operativo. Finalmente, el vehículo fue interceptado en el playón de estacionamiento de una estación de servicio YPF ubicada en el kilómetro 296 de la Ruta Nacional 14, en el acceso a Federación.

Hallaron aves ocultas en el vehículo

Tras identificar a los tres ocupantes del rodado, los policías constataron que provenían de la provincia de Corrientes y se dirigían hacia Buenos Aires.

Durante la entrevista con el conductor, manifestó que trasladaba aves silvestres ocultas detrás de los asientos traseros de la camioneta. Al inspeccionar el sector, los uniformados encontraron 70 pájaros jilgueros distribuidos en 18 jaulas tramperas.

Según se informó, los ocupantes carecían de cualquier tipo de documentación o habilitación para el transporte de las aves.

A raíz del hallazgo, tomó intervención personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Federación, que constató la infracción y procedió al secuestro formal de las aves mediante actas.

El procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841. Los ocupantes de la camioneta quedaron supeditados a la causa judicial y administrativa correspondiente.