Quiso completar el álbum y cayó en una curiosa estafa con figuritas del Mundial

Un hombre vivió una inesperada situación luego de comprar una caja de figuritas del Mundial que aparentemente era original y se encontraba sellada. Sin embargo, al abrir el paquete descubrió que en su interior no había sobres de colección, sino productos completamente distintos.

El episodio ocurrió en Lima, Perú, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la sorpresa, el humor y las críticas por la insólita modalidad de engaño.

Según trascendió, la víctima había adquirido la caja a un vendedor ambulante a un precio considerablemente más bajo que el habitual. Convencido de haber encontrado una oportunidad para completar el álbum, decidió concretar la compra.

Qué encontró dentro de la caja

La emoción por abrir las supuestas figuritas del Mundial duró apenas algunos minutos. Ya en su casa, el comprador rompió los precintos de seguridad y comenzó a revisar el contenido del empaque.

Sin embargo, lejos de encontrar sobres de Panini con selecciones y futbolistas, descubrió que la caja estaba completamente llena de sobres de té de anís.

La emoción por completar el álbum del #Mundial terminó en decepción para un aficionado en #Perú, quien compró una caja sellada de figuritas a bajo costo y descubrió que estaba llena de sobres de té de anís. El insólito engaño se volvió viral rápidamente y desató burlas en redes. pic.twitter.com/vqzUI1pyJA — El Mexicano (@ElMexicanOnline) May 25, 2026

El hecho llamó rápidamente la atención en TikTok, Facebook y X, donde comenzaron a multiplicarse videos, memes y comentarios vinculados al engaño.

Muchos usuarios ironizaron con la situación y apuntaron a que el precio demasiado bajo del producto debía haber funcionado como una señal de alerta para el comprador.

Las reacciones que generó el episodio

El caso de las falsas figuritas del Mundial se volvió viral en cuestión de horas y generó miles de interacciones en redes sociales.

Entre las publicaciones más comentadas aparecieron mensajes humorísticos vinculados al contenido de la caja y a la decepción sufrida por la víctima.

“En Panini se están matando de risa”, escribió uno de los usuarios, mientras que otros bromearon con frases como “Te tocaron todas repetidas”.

Más allá del tono humorístico de muchas reacciones, varios comentarios también advirtieron sobre este tipo de maniobras y recomendaron evitar compras informales de productos coleccionables o artículos muy por debajo de su valor habitual.