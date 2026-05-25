Un español se convirtió en el nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, donde ya se registran 13 contagios y tres fallecidos.
Un español, el nuevo caso positivo de hantavirus entre los pasajeros del crucero MV Hondius, encendió nuevamente las alertas sanitarias luego de que las autoridades confirmaran un nuevo contagio entre los evacuados del buque afectado por el brote viral. El paciente permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y, según informaron fuentes del Ministerio de Sanidad, no presenta síntomas hasta el momento.
Se trata del segundo caso detectado entre los 14 ciudadanos españoles evacuados el pasado 10 de mayo desde el crucero MV Hondius, donde se originó el brote. Todos los pasajeros permanecen bajo seguimiento médico y medidas de aislamiento preventivo mientras continúan realizándose controles diagnósticos periódicos.
“El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento”, señalaron desde el Ministerio de Sanidad al confirmar el nuevo caso de hantavirus detectado en las últimas horas.
El paciente permanece aislado en Madrid
Tras conocerse el resultado positivo de la PCR, el paciente fue trasladado inmediatamente a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla, donde permanece internado bajo estrictas medidas de bioseguridad y supervisión médica especializada.
Las autoridades sanitarias explicaron que el hombre no presenta síntomas compatibles con la enfermedad, aunque continuará bajo observación debido al protocolo vigente para este tipo de infecciones virales. “Permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos”, precisaron fuentes oficiales.
El otro pasajero español que había dado positivo previamente continúa internado desde el 11 de mayo. Se trata de un hombre de 70 años que, según indicaron desde Sanidad, ya se encuentra “prácticamente asintomático” y evoluciona favorablemente.
Ya son 13 los casos confirmados
Con este nuevo diagnóstico, el número total de contagios vinculados al brote del crucero MV Hondius asciende a 13. De acuerdo con el último informe difundido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el pasado viernes se habían contabilizado doce casos positivos y tres fallecimientos.
Las autoridades confirmaron que no se registraron nuevas muertes desde el pasado 2 de mayo, fecha en la que el brote fue notificado oficialmente por primera vez. A pesar de ello, los organismos sanitarios mantienen activos los controles y protocolos de vigilancia epidemiológica debido al período de incubación del virus.
El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores infectados y puede provocar cuadros respiratorios severos. Según la OMS, el período de incubación puede extenderse hasta seis semanas, motivo por el cual los pasajeros continúan bajo monitoreo constante.
Flexibilizaron el aislamiento de algunos pasajeros
Mientras avanzan los controles sanitarios, las autoridades decidieron flexibilizar parcialmente las condiciones de aislamiento para los pasajeros que continúan dando negativo en las pruebas PCR. Desde el pasado viernes, los 13 cruceristas que no presentaban contagio confirmado pudieron recibir visitas y circular por algunas zonas comunes de la planta hospitalaria, publicó Clarín.
No obstante, las medidas de seguridad continúan siendo estrictas y todos los contactos estrechos permanecen bajo seguimiento médico diario. Este lunes, los pasajeros aislados cumplieron el día 15 de cuarentena preventiva desde su evacuación del crucero.
Las autoridades sanitarias informaron además que, si continúan dando negativo en las pruebas periódicas, los pasajeros podrán completar el aislamiento desde sus domicilios a partir del 7 de junio, fecha en la que se cumplirán 28 días desde el inicio del seguimiento epidemiológico.