Tenía antecedentes psiquiátricos el joven abatido tras abrir fuego a metros de la Casa Blanca

Un hombre identificado como Nasire Best murió luego de protagonizar un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington, tras abrir fuego contra un puesto de seguridad del Servicio Secreto de Estados Unidos. El atacante, de 21 años, contaba con antecedentes psiquiátricos y ya había sido interceptado anteriormente por incidentes en la zona del complejo presidencial.

Según informaron medios estadounidenses, el joven había tenido episodios previos vinculados a problemas de salud mental. En junio del año pasado fue detenido tras bloquear uno de los accesos vehiculares a la Casa Blanca y posteriormente derivado a un instituto psiquiátrico para su evaluación.

Un mes después, volvió a ser arrestado luego de intentar ingresar por la fuerza a uno de los sectores del complejo presidencial. Además, en redes sociales realizaba publicaciones en las que afirmaba ser “Dios” y también el “verdadero Osama bin Laden”.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de la Calle 17 y Pennsylvania Avenue, a pocos metros de la residencia presidencial. De acuerdo al comunicado preliminar del Servicio Secreto, Best extrajo un arma de fuego de una bolsa y comenzó a disparar en plena vía pública.

Los agentes respondieron al ataque y lograron reducir al sospechoso mediante disparos. El joven fue trasladado de urgencia al hospital George Washington, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades indicaron además que existía una orden de alejamiento vigente contra Best para impedirle acercarse a la Casa Blanca, debido a antecedentes vinculados con trastornos emocionales y episodios de conducta agresiva.

Investigación y antecedentes recientes

La agencia Associated Press reportó que tras el tiroteo la zona quedó completamente cercada y se desplegó un importante operativo de seguridad. Sobre la vereda se observaron decenas de marcadores de evidencia balística, además de elementos utilizados por equipos de emergencia médica.

Durante el episodio también resultó herido un transeúnte, aunque las autoridades todavía intentaban determinar si fue alcanzado por disparos del atacante o por los efectuados por los agentes federales. Ningún integrante del Servicio Secreto sufrió lesiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del ataque y, según informaron oficialmente, no estuvo en peligro.

El episodio se produjo en medio de una creciente preocupación por hechos de violencia en Washington. De acuerdo con reportes oficiales, se trató del tercer incidente armado registrado en las cercanías del mandatario estadounidense durante el último mes.