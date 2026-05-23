Tiroteo cerca de la Casa Blanca: el Servicio Secreto abatió a un sospechoso y hay un herido

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó la muerte de un sospechoso tras un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., hecho que además dejó a un transeúnte herido y generó un amplio operativo de seguridad en la zona.

El episodio se registró poco después de las 18:00 horas locales, cuando un individuo extrajo un arma desde un bolso y comenzó a disparar en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania. Ante esta situación, agentes del Servicio Secreto respondieron con sus armas reglamentarias, hiriendo al atacante, quien fue trasladado a un hospital donde posteriormente falleció.

Foto: Alex Wroblewski

Las autoridades informaron que, durante el intercambio de disparos, un peatón también resultó herido, aunque no se precisó el estado de salud. En tanto, se confirmó que ningún agente de seguridad sufrió lesiones.

El episodio

El organismo federal indicó además que el entonces presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento del incidente, aunque aclaró que no estuvo en peligro y que las operaciones de seguridad no se vieron comprometidas.

Tras los primeros disparos, periodistas y personal que se encontraban en el exterior del complejo presidencial fueron evacuados y trasladados a zonas seguras dentro del edificio. Testigos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones, mientras que medios locales indicaron que podrían haberse efectuado entre 15 y 30 disparos.

El caso es investigado por las autoridades federales, con la participación del FBI, que ya trabaja en el lugar para esclarecer lo sucedido. Por el momento, no se informó la identidad del atacante ni los motivos del hecho.